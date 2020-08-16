疫情越過高峰趨緩和 南非宣布恢復菸酒銷售

2020-08-16 05:11:02

〔中央社〕南非總統拉瑪佛沙今天宣布鬆綁多項防疫限制，下週起將解除酒類和菸草產品銷售禁令，容許餐廳和小酒館恢復正常營業（但必須遵守嚴格衛生規範），並解除跨省旅行禁令。

為遏阻2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延擴散，南非當局於3月27日實施極嚴苛全國性封鎖措施，禁止酒類和香菸販售。

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禁止銷售酒類是為了緩和醫院面臨的壓力，讓急診室醫生專注於治療新型冠狀病毒病患，而非照護道路事故和其他飲酒相關傷患。

禁售菸草產品除著眼吸菸的健康危害以外，也考量到人們分享香菸時的汙染風險。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發表全國演說表示，菸草產品銷售限制將會從17日起解除，暫停酒類販售也會解除，但仍有若干限制。他又說，對抗新型冠狀病毒疫情出現顯著進展。

南非目前依然是染疫人數全球第5高國家，累計確診58萬3653例，累計染疫不治1萬1677人，但拉瑪佛沙指出，每日新增確診已從疫情高峰期的超過1萬2000例，於過去1週降至平均5000例。

仍染疫病患下降至大約10萬5000人，康復率攀升至80%。

拉瑪佛沙表示，回顧過去5個月，所有指標都顯示南非已越過疫情高峰，但他呼籲南非人，儘管出現希望徵兆，仍不能放鬆警戒。

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