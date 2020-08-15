溫室效應越來越嚴重 《魔戒》名場景將不復存在

隨著地球的溫室效應越來越嚴重，世界各地的冰川都出現融化危機，其中包括曾在知名奇幻電影《魔戒》及《哈比人》電影中出現的紐西蘭南阿爾卑斯山（見圖）的冰川。（法新社）

2020-08-16 00:01:55

〔即時新聞／綜合報導〕隨著地球的溫室效應越來越嚴重，世界各地的冰川都出現融化危機，其中包括曾在知名奇幻電影《魔戒》及《哈比人》電影中出現的紐西蘭南阿爾卑斯山（Southern Alps）的冰川，未來《魔戒》中的「迷霧山脈」可能美景不再。

綜合外媒報導，英國利茲大學（University of Leeds）紐西蘭國家水與大氣研究所（NIWA）合作，研究南阿爾卑斯山在小冰河時期結束後，直到現今近40年的冰川流失程度狀況，透過電腦模擬、實地勘查以及歷史文獻進行分析，計算南阿爾卑斯山上共400多個冰川在工業革命前至1978年、1978年至2009年、2009年至2019年等3個階段的變化。

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研究人員發現，南阿爾卑斯山的冰川自從小冰河時期結束以來，消失速度已增快2倍，而且近幾十年中，冰川在小冰河時期保有的體積已經融化近77%，其中1978年至2019年間就消失了17%；研究人員強調，全球冰川融化的嚴重性，不僅使依賴冰川融化供水、水力發電與灌溉農田的當地居民未來無水可用，全球高山冰川與冰蓋融化，也造成海平面上升25%。

研究人員認為，南阿爾卑斯山的冰川的「用水高峰（Peak Water）」或稱冰川融化所供應水資源已超過臨界點，未來可用水將越來越少，必須制定計畫以維護當地的水資源供應。

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