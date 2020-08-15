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    越南鎖國難堵防疫破口 中國偷渡客確診武漢肺炎

    越南封鎖國界防疫，卻引發了偷渡潮，反而成了防疫缺口，圖為醫療工作人員在河內市進行採檢的畫面。（法新社）

    越南封鎖國界防疫，卻引發了偷渡潮，反而成了防疫缺口，圖為醫療工作人員在河內市進行採檢的畫面。（法新社）

    2020-08-15 22:02:35

    〔中央社〕越南3月下旬起封鎖國界，無奈嚴格境管措施引發偷渡潮，帶來防疫破口，昨天就發現首例偷渡中國人確診武漢肺炎。從5月至今，胡志明市已抓獲152名非法入境人士，7成是中國人。

    越通社報導，這名非法入境的中國人是27歲男性，於7月27日與其他7名中國人由越南北部邊界偷渡入境，並坐車到胡志明市。

    這名中國人7月30日被發現後送往隔離，8月12日第3次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測結果呈陽性，目前在胡志明市古芝野戰醫院隔離治療。

    胡志明市疾病控制中心表示，若不及時發現這名病患，他將成為感染源頭。

    疫情去年12月在中國爆發後，作為鄰國的越南今年3月下旬就封鎖國界，並中止國際航班，只允許企業專家、幹部等特殊身分者專案入境，且一律須隔離14天，無奈嚴格入境條件引發「副作用」，屢屢有人偷渡。

    胡志明市疾病控制中心14日通報，從5月至今，胡志明市共發現152名非法入境人士，其中72%來自中國，柬埔寨占11%，其餘是越南人和韓國人。

    另外，越南衛生當局今天通報，境內新增21起確診病例，以及新增2人染疫死亡，迄今越南累計950例確診，累計23人染疫病亡。

    至於東南亞其他國家的疫情狀況，印尼今天通報新增2345例確診，累計確診達13萬7468例；同時新增50人染疫病故，累計6071人死亡。

    菲律賓衛生部今天通報新增4351例確診，以及新增159人染疫死亡。迄今，菲律賓累計確診總數達到15萬7918例，其中2600人病歿。

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