「上海驕傲節」無預警停辦 疑與中國政治打壓有關

第12屆「上海驕傲節」今年6月才剛圓滿落幕，主辦團隊近日卻無預警宣布停辦未來所有活動。（擷取自「上海驕傲節」官網）

2020-08-15 17:29:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國規模最大的多元性別活動「上海驕傲節」13日在官網無預警宣布停辦。第12屆「上海驕傲節」今年6月才剛圓滿落幕，歷經12年風風雨雨，這個中國國內歷史最悠久的多元性別活動突然停辦，也沒有交代任何理由，讓外界懷疑是否與中國的政治壓力有關。

綜合外媒報導，「上海驕傲節」官網13日晚間突然發布公告，宣布「取消所有即將舉行的活動，並且終止未來的活動計劃」。公告中並未說明任何原因，不過主辦團隊在《CNN》取得的另一份聲明中提到，「這是個艱難的決定，但我們必須保護所有相關人員的安全」。

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《CNN》引述1名消息人士表示，「上海驕傲節」的全志工團隊長期以來面臨當局越來越大的壓力，甚至影響志工們的工作與日常生活。《CNN》試圖聯繫更多中國同運人士，但他們大多都拒絕接受採訪。

《自由亞洲電台》訪問到1名在上海從業的藝術家，他指出，「上海驕傲節」是中國唯一法律允許的酷兒組織，雖然歷來阻力不少，但一直都有各個領事館與企業品牌贊助支持，不至於因為沒資金而做不下去，「如果不是政治原因，他們一定會直說」。

與全球各地的「驕傲節」不同的是，「上海驕傲節」完全沒有舉辦過大型街頭遊行，也幾乎無法舉辦戶外活動，僅能在酒吧、飯店、外國領事館進行展覽、會議、派對、電影放映等活動。

停辦消息曝光後，部分中國網友開始指稱，上海驕傲節停辦是「勾結境外勢力」所致，稱上海驕傲節長期在外國領事館舉辦活動，是「收受境外資金」，是外國試圖拉攏中國民眾，「政治立場存疑」。

這種說法讓支持多元性別族群的網友相當不滿，批評「老子談個戀愛怎麼都跟境外勢力扯上關係」，「如果擔心境外勢力，為什麼政府不接管呢，不接管反而打壓抹黑，說白了不就是不讓搞活動嗎」。

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