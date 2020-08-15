為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    LPGA微博PO文「中華民國」 中國網友崩潰怒嗆

    LPGA在中國社群網站微博帳號直接打出「中華民國」和「台灣」，引發中國網友不爽。（圖擷取自微博）

    LPGA在中國社群網站微博帳號直接打出「中華民國」和「台灣」，引發中國網友不爽。（圖擷取自微博）

    2020-08-15 14:32:29

    〔即時新聞／綜合報導〕每年最受台灣高球迷歡迎的台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽，原定在今年10月29日登場，但因考量健康因素和邊境管制問題，決定取消。美國女子職業高爾夫協會（LPGA）在中國社群網站微博帳號公布這項消息，直接打出「中華民國」和「台灣」，引發中國網友不爽，LPGA不久後將貼文刪除並重新發布。

    LPGA在14日於官方微博上表示，鑑於目前全球疫情形勢下的健康考慮以及旅行限制等因素影響，決定取消原定10月29日至11月1日在「台灣」美麗華高爾夫球場舉行的2020年裙襬搖搖LPGA錦標賽，並感謝裙襬搖搖、體育管理局、教育局、「中華民國」高爾夫協會和IMG一直以來的努力。

    《觀察者網》報導，LPGA的貼文中直接出現「中華民國」和「台灣」，引發中國網友不滿。隨後，LPGA將「中華民國」改成「台灣」，19分鐘後又刪除並重新發布，將兩處「台灣」改為「中國台灣」。

    中國網友批評，「作為一個成年人，我很清楚這是故意的」、「大家不用多想，就是故意噁心你一下，這麼敏感的問題不可能弄錯」、「應該要道歉」、「很顯然這是故意的」、「號不封不足以得民心」、「一定是故意的」。

    隨後，LPGA將「中華民國」改成「台灣」，19分鐘後又刪除並重新發布，將兩處「台灣」改為「中國台灣」。（圖擷取自微博）

    隨後，LPGA將「中華民國」改成「台灣」，19分鐘後又刪除並重新發布，將兩處「台灣」改為「中國台灣」。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中信女子公開賽》手氣順抓5鳥 程思嘉坐2望1
    2020-08-15 05:30

    中信女子公開賽》手氣順抓5鳥 程思嘉坐2望1
    美書籍稱「黑死病源自中國」 中網友氣炸要求下架
    2020-08-13 14:00

    美書籍稱「黑死病源自中國」 中網友氣炸要求下架
    尾聲了！林口公園路這案旋風式狂銷 創新高峰

    尾聲了！林口公園路這案旋風式狂銷 創新高峰
    頂尖「高」手齊聚 中信女子公開賽今開戰
    2020-08-13 05:30

    頂尖「高」手齊聚 中信女子公開賽今開戰
    LPGA馬拉松菁英賽》姜孝林連2週封后 錢珮芸並列第20
    2020-08-11 05:30

    LPGA馬拉松菁英賽》姜孝林連2週封后 錢珮芸並列第20
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    國際今日熱門
    2020-08-14 14:52

    一覺回到解放前？「懷念吃糧票」標語再現引網罵「吃得太撐了」

    2020-08-14 15:11

    與佛奇防疫不同調 川普新顧問力推校園開放

    2020-08-14 14:45

    中國水患成災 7月豬肉價格較去年同期漲85.7％

    2020-08-14 17:24

    川普女婿證實會面「肯爺」 策略師：共和黨試圖分散非裔選票

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播