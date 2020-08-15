LPGA微博PO文「中華民國」 中國網友崩潰怒嗆

LPGA在中國社群網站微博帳號直接打出「中華民國」和「台灣」，引發中國網友不爽。（圖擷取自微博）

2020-08-15 14:32:29

〔即時新聞／綜合報導〕每年最受台灣高球迷歡迎的台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽，原定在今年10月29日登場，但因考量健康因素和邊境管制問題，決定取消。美國女子職業高爾夫協會（LPGA）在中國社群網站微博帳號公布這項消息，直接打出「中華民國」和「台灣」，引發中國網友不爽，LPGA不久後將貼文刪除並重新發布。

LPGA在14日於官方微博上表示，鑑於目前全球疫情形勢下的健康考慮以及旅行限制等因素影響，決定取消原定10月29日至11月1日在「台灣」美麗華高爾夫球場舉行的2020年裙襬搖搖LPGA錦標賽，並感謝裙襬搖搖、體育管理局、教育局、「中華民國」高爾夫協會和IMG一直以來的努力。

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《觀察者網》報導，LPGA的貼文中直接出現「中華民國」和「台灣」，引發中國網友不滿。隨後，LPGA將「中華民國」改成「台灣」，19分鐘後又刪除並重新發布，將兩處「台灣」改為「中國台灣」。

中國網友批評，「作為一個成年人，我很清楚這是故意的」、「大家不用多想，就是故意噁心你一下，這麼敏感的問題不可能弄錯」、「應該要道歉」、「很顯然這是故意的」、「號不封不足以得民心」、「一定是故意的」。

隨後，LPGA將「中華民國」改成「台灣」，19分鐘後又刪除並重新發布，將兩處「台灣」改為「中國台灣」。（圖擷取自微博）

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