好事成雙！和雙胞胎兄弟結婚同住 雙胞胎姊妹同時懷孕

美國布列塔尼和布莉安娜（Brittany and Briana Salyers）雙胞胎姊妹，在嫁給喬許和傑瑞米（Josh and Jeremy）雙胞胎兄弟後同時懷孕。圖為兩對夫婦在IG宣布懷孕喜事。（圖擷自「salyerstwins」IG）

2020-08-15 11:12:37

〔即時新聞／綜合報導〕好事果然成雙！美國布列塔尼和布莉安娜（Brittany and Briana Salyers）雙胞胎姊妹，在嫁給喬許和傑瑞米（Josh and Jeremy）雙胞胎兄弟後仍然住在一起，而姊妹倆近來驚喜地宣布兩人同時懷孕，已等不及讓孩子出生。

據《福斯新聞》報導，布列塔尼與布莉安娜姊妹，於2017年在俄亥俄州的雙胞胎節聚會上認識了喬許和傑瑞米兄弟，隔年2月2日，兄弟倆浪漫地在維吉尼亞州雙子湖州立公園向雙胞胎姊妹求婚，成為了兩對佳侶，並於2018年雙胞胎節成婚。

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布莉安娜笑稱，這完全是童話故事在真實世界上演，嫁給雙胞胎對她們姊妹倆是相當重要的事情。婚後，兩對夫妻一起住在同間房屋，並經常在IG分享甜蜜的情侶裝。

而這次同時懷孕並非巧合，布列塔尼去年5月曾透露，姊妹兩人共同經歷了人生中最重要的里程碑，從生日、考駕照、畢業典禮乃至於婚禮，因此她們想要一起懷孕，結果最後真的做到了。至於姊妹當中是否有人會生下雙胞胎嬰兒？一切都有待產檢出爐。

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