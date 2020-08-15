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    全球海平面恐上升6公尺？科學家曝光「格陵蘭」危機

    一項最新的研究指出，格陵蘭冰層可能已經融化到無法挽回的地步。（路透）

    一項最新的研究指出，格陵蘭冰層可能已經融化到無法挽回的地步。（路透）

    2020-08-15 11:30:28

    〔即時新聞／綜合報導〕氣候暖化持續對全球造成影響，位於北極圈內的世界最大島格陵蘭（Greenland）也無法倖免，一項最新的研究指出，格陵蘭冰層可能已經融化到無法挽回的地步，即使全球用最快的速度減少溫室氣體的排放，冰層依然可能融化。

    根據外媒《路透社》報導，科學家研究了橫跨北極的234個冰川34年的數據後發現，每年的降雪量已經無法補足冰川在夏季融化而流失的冰雪，而格陵蘭本身有八成都被冰雪覆蓋，若格陵蘭的冰全部融化，全球海平面平均將上升6公尺，足以淹沒全世界許多岸邊的城市，不過，這個過程將花上數十年。

    報導提到，該研究的作者之一，俄亥俄州立大學冰川學家伊恩·霍瓦特（Ian Howat）表示，「格陵蘭是礦場裡的金絲雀（早期預警），而這隻金絲雀在這個時間點已經差不多死了」，他和他的同事於週四（13日）在《自然》期刊（Nature Communications Earth & Environment）上發表了這項研究。

    報導補充，過去30年來，北極暖化的速度至少是其他地區的2倍，這個現象稱作「北極放大」（Polar amplification），原本只在北極海出現，現已擴散至北極圈內的格陵蘭島，極地海冰也在今年7月創下了40年來的最低水平。雖然格陵蘭島的冰層恐無法挽回，不過科學家們仍然認為，全球依然可以致力降低溫室氣體的排放，以減緩氣候變化。

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