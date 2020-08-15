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    首頁　>　國際

    白俄羅斯總統大選舞弊爭議 歐盟啟動制裁程序

    2020-08-15 05:59:02

    〔中央社〕白俄羅斯近日總統大選結果遭控舞弊，示威者遭暴力鎮壓，歐洲聯盟今晚外長會議認為選舉結果不實，決議啟動制裁程序。

    白俄羅斯爭議性大選落幕後，示威者遭到鎮壓，歐洲聯盟（EU）27個成員國的外交部長今天參加由歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）安排的視訊會議。

    會後波瑞爾在推特上表示歐盟不接受白俄羅斯選舉結果，將展開對那些實施暴力和造假者制裁的工作，隨後歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也發文表示，歐洲必須積極促進其價值觀，外長們一致同意進行制裁。

    根據歐盟會後發布新聞稿，外長會議結論認為這項選舉結果是不實的，因此不接受白俄羅斯中央選舉委員會提出的選舉結果。

    歐盟外長會議另呼籲白俄羅斯政府阻止對和平抗議者實施暴力，且立即釋放所有非法拘留者，另對傳出的虐待行為進行徹底透明調查，並追究責任者的責任。

    目前不清楚歐盟尚需多久時間公布制裁名單。

    白俄羅斯中央選舉委員會8月9日表示，長期執政的強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）以80%得票率順利贏得連任，拿下第6個總統任期，但對手質疑選舉舞弊，引發群眾連日抗議，政府採暴力手段鎮壓，在白俄首都明斯克（Minsk），抗議人士及目擊者指稱，鎮暴警察無差別使用武力對付集會人士，並在郊區發射閃光彈及橡膠子彈，另抗議民眾們說拘留所內很擁擠，還抱怨被虐待。

    在這週的全國性抗議行動中，約6700人被拘留，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）12日也譴責白俄當局動用暴力對付和平抗議者。（編輯：徐睿承）

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