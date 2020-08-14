去過被疫情亡國國家 鄉民曬照：先王舉「我愛台灣」扇子比YA

鄉民秀出自己與赫特河公國先王倫納德親王的合影（原PO已將自己裁掉），只見倫納德親王拿著一把印有「我愛台灣」字樣的白色扇子，對著鏡頭比著YA，模樣親人。（圖擷取自PTT）

2020-08-14 23:35:46

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，沒想到竟有國家因此滅亡！位於澳洲內陸西部的微型國家赫特河公國（Principality of Hutt River）賴以維生的觀光產業慘遭疫情重利，宣布滅亡回歸澳洲。有鄉民在PTT上分享自己過去到赫特河公國旅遊的照片，還亮出已故國王倫納德親王（Prince Leonard Casley）拿著「我愛台灣」扇子的畫面。

赫特河公國的末代領導人卡斯利親王（Prince Graeme Casley）因為武漢肺炎造成賴以為生的觀光業收入銳減，無力償還積欠澳洲的稅金，忍痛宣布國家解散。赫特河公國雖小，且不被澳洲承認，但仍然表現得像一個獨立的國家，還擁有自己的護照、駕照和貨幣，而且有自己的旗幟，並在包括美國和法國等10個不同國家設有13間外國辦事處。

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一名鄉民13日在PTT上分享自己去赫特河公國旅遊的照片，「這個國家我記得跟法律漏洞有點關係，好幾年前我去過，還有簽證，以及國王的合照。哈哈其實你把他想成一個農場還比較好一些，而且我記得我去的時候還沒有網路，路也都是泥土路...」

照片除了可以看這個國家的郵局、教堂、禮品店，還有該鄉民與先王倫納德親王的合影。倫納德親王還拿著一把印有「我愛台灣」字樣的白色扇子，對著鏡頭比著YA，模樣親人。另外也可以看出倫納德親王喜歡蒐集貨幣，其中也有台灣過去發行的5元紙鈔。

其他鄉民們紛紛說，「厲害！五圓太猛了吧」、「鄉民果然臥虎藏龍」、「國王本人看起來就跟路邊老頭一樣」、「國王好可愛」、「扇子那張國王有點喜感」還有遺憾赫特河公國滅亡的鄉民表示「我還想說這輩子一定要去看看的」、「好可惜，想跟可愛的國王合照」。

倫納德親王喜歡蒐集貨幣，其中也有台灣過去發行的5元紙鈔。（圖擷取自PTT）

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