共同應對中國威脅 河野太郎：五眼聯盟算日本一份變「六眼」

去年8月仍擔任日本外相的河野太郎（中），與美國國務卿龐皮歐（右）、澳洲外長佩恩（左）在東協（ASEAN）外長會議合照。（路透檔案照）

2020-08-14 21:42:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國一連串破壞香港民主、自由的行動，促使美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的國際情報分享聯盟「五眼聯盟」更一致應對中國威脅，日本也亟欲成為其中一員。日本防衛大臣河野太郎在「日經亞洲週刊」14日刊出的訪問中說，五眼聯盟國家有共同價值觀，「日本（與該聯盟）的關係能更緊密，甚至密切到使該組織被稱為『六眼』」。

日本雖然非「五眼」正式成員，但是一直與該聯盟分享情報。河野太郎在這篇訪問中強調，擴大日本與「五眼」的關係，能及早與盟友分享情報，同時獲取高度保密的情資。「五眼」時有對共同擔心的議題發表聯合聲明，河野說，「（五眼成員國）在外交上以及經濟上的步調一致，十分重要」，也能共同因應氣候變遷、太空垃圾等問題。

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不僅日本單方有意願，一些「五眼」成員也有意與日方更密切合作，因應中國與日俱增的軍事擴張，例如因為香港問題正與中國陷入外交緊繃的英國，就有此意。河野說，日本已經多次被探詢分享日方手上情資，「如果這種探詢成為常態，或許就可稱為『六眼』」。

不過河野認為，日本不一定需要通過特定的正式加入程序，因為「五眼」並非正式國際組織，「我們只要拉個椅子到他們的那桌坐下，告訴他們算我們一份」。

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