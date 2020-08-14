親中社媒假帳號搞雙語 菜英文攻擊川普很掉漆

電腦使用者與螢幕上投射的電腦程式碼。（路透檔案照）

2020-08-14 22:08:05

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普對中國日益強硬，招來支持中國的社群網絡透過假帳號，在網路上發動攻擊，張貼英語影片，抨擊美國政策和川普政府。

資安公司Graphika 12日發表研究報告，名為「垃圾郵件龍」（SpamouflageDragon）的挺中垃圾郵件網絡，6月起在YouTube、Facebook和Twitter等社群媒體平台攻擊川普和他的多項政策，這些影片製作手法粗糙，內容有明顯的英語用字文法錯誤，例如把「我們」（us）和「美國」（U.S.）混淆，使用自動旁白，而且顯然沒有努力設法隱藏其來自中國；不過，尚無法確定與中共政府有直接關係。

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「垃圾郵件龍」從去年夏天開始出現著重政治的假資訊行動，剛開始是用中文訊息攻擊香港示威者，今年初起加入讚揚中共政府因應武漢肺炎疫情表現的影片；至於報告所提的最新一波活動，與過去主要有兩大不同之處：首見大量使用英語影片，且針對美國，尤其是美國的外交政策、處理武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、種族不平等和打擊TikTok措施；第二，也初次發現該網絡相關帳號使用使用假資訊行動常用的人工智慧自動，每天產生一張頭像和影片，有些影片大力誇讚川普的選戰對手、民主黨總統參選人拜登，預言川普將敗選。

「福斯新聞」13日報導引述這份報告內容，指出這些帳號顯然是分散行動，在原本慣用的中文以外，增加大量英語影片，顯示該網絡擴大規模。「華盛頓郵報」指出，「垃圾郵件龍」被認為「技術先進」，影片製作週期迅速，操作手法靈活且反應快，但是他們的影片往往沒有受到太大關注，「有些根本沒人看」。

Twitter公司發言人說，已經將Graphika報告中提到的假帳號封殺；YouTube表示，Google的「威脅分析小組」正負責處理這類攻擊行動，最近停止186個與中國有關、協同進行影響力活動的帳號。Facebook消息人士說，該公司去年9月就刪除一個以中國官方宣傳為中心、利用垃圾郵件手法操作的網絡。

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