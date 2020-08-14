日本貨輪油污模里西斯 媒體爆料：因船員想連WIFI

日本商船三井集團營運的大型貨輪「若潮號」，上月25日在印度洋島國模里西斯近海觸礁，大量燃油外洩造成當地生態浩劫。（歐新社）

2020-08-14 19:25:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本商船三井集團營運的大型貨輪「若潮號」（MV Wakashio），上月25日在印度洋島國模里西斯（Mauritius）近海觸礁，本月6日確認大量燃油外洩，造成嚴重污染。7日，模里西斯以珊瑚礁受到破壞及陷入危機狀況為由，宣布進入「環境緊急狀態」。今（14）日媒指出，貨輪之所以擱淺的主要原因竟是因為「船員想連wifi」。

根據日本《朝日電視台》引述模里西斯當地媒體報導，該大型貨輪的船員向當地官員坦承，上個月25日晚上在慶祝其他船員的生日時，為了方便連上WIFI，刻意讓貨輪開往靠近陸地的方向，而報導中指出，貨輪偏離航線的動作可能就是造成擱淺的原因。

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該大型貨輪約裝載5個燃油箱共計3800噸的燃油，當中有1個燃油箱已破損，且油料幾乎全部外洩；當地政府12日對外表示，船體內剩餘大約3000頓的燃油已經全部抽取排出，持續傾瀉入海洋的擴散危機得以暫時解除，但已有約1000噸的石油進入海洋，使得當地原本碧綠的海水不再，大量海洋生物死亡，讓當地居民難以接受。

模里西斯總理賈諾斯宣布準備向貨船持有者「日本長鋪汽船公司」提告求償，但長鋪汽船社長長鋪慶明，日前則是聲明尚未掌握損害程度的細節，因此賠償事宜還有待後續討論。另一方面，負責承租營運的商船三井，在9日的記者會道歉後，商船三井和長鋪汽船兩方合組了專家團隊，前往當地進行損害賠償考察。

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