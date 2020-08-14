稱塔利班恐對世界造成威脅 阿富汗總統釋放最後400囚犯

阿富汗總統甘尼昨日提到，釋放塔利班人員恐對世界造成威脅。為推動阿富汗和平，當局今日釋放最後400名塔利班囚犯。（法新社）

2020-08-14 14:06:57

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗總統甘尼昨（13）日表示，數百名塔利班成員出獄，恐對世界造成威脅，但為了阿富汗的和平，將遵守協議。當局也在今（14）日宣布，開始釋放最後400名塔利班囚犯，將加速推動雙方對話並結束長達19年的戰亂。

綜合外媒報導，阿富汗政府今（14）日宣布釋放400名囚犯，並將在幾天內與民兵組織塔利班（Taliban）展開和平會談。國家安全委員會發言人費薩爾（Javid Faisal）推文表示，共80名囚犯在13日被釋放，阿富汗將加速進程，以便和塔利班進行直接對話，推動雙方停火。

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阿富汗上週召開支爾格大會（Loya Jirga），會中通過協議，允許400名涉及重罪的塔利班人員出獄，其中更包含數名死囚，引起各界批評。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）13日表示，釋放「頑固的罪犯」和「毒販」可能對阿富汗、美國甚至是全球帶來威脅。甘尼指出，僅管對於和平的代價並沒有共識，大眾同樣希望取得和平。現在已經付出許多代價，是時候該得到和平的結果了。

甘尼強調，和平進程的推動和結果都取決於塔利班，歷史的重擔更將落在塔利班身上。甘尼也提到，和平會談可能會持續很長一段時間，以達成公正的和平解決方案。

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