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    民國政府欠債1.6兆美元！ 美議員提議案「向中國追討」

    美國共和黨參議員麥薩利（Martha McSally）要求中國償還美國1.6兆美元的「民國債務」及利息。（路透資料照）

    美國共和黨參議員麥薩利（Martha McSally）要求中國償還美國1.6兆美元的「民國債務」及利息。（路透資料照）

    2020-08-14 10:46:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨參議員麥薩利（Martha McSally）、布萊克本（Marsha Blackburn）13日共同提出決議，要求中國償還美國1.6兆美元的「民國債務」及利息，雖然這些債務為中共建立政權以前就存在的中華民國政府債務，但中共主張是中國的唯一合法政權，所以中共必須償還民國政府的債務。

    麥薩利的聲明指出，1900年至1940年間，中華民國在世界各地發行數百萬美元的主權債務，但民國政府在1938年拖欠這筆債務，1949年毛澤東領導的共產黨接管了中國，成立了中華人民共和國。根據國際法，中華人民共和國作為中華民國的繼承政府，應該負責償還民國政府的債務。

    聲明提到，中國沒有履行其財政義務，因此美國46個州中的2萬個家庭從未得到債務償還，這項決議案呼籲川普總統竭盡全力實現對違約主權債務的解決與償還。

    《福斯商業新聞》報導，共和黨眾議員葛林（Mark Green）也將在眾議院提起相同決議，雖然缺乏法案所擁有的法律效力，但反映了美國議員的意願。1987年英國首相柴契爾夫人也曾要求中國償還債券債務，否則將失去進入英國資本市場的機會，迫使時任中國國家主席的李先念達成2350萬英鎊的和解方案。

    根據穆迪、標準普爾和惠譽等債券風險公司的評級，在技術上，由於向部分債券持有人償付而不是向所有人償付，中共政府處於選擇性違約狀態，只有在向其餘債券持有人償付剩餘債券之後，中國才能進入國際債務市場。

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