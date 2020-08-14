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    首頁　>　國際

    俄羅斯搶先核准疫苗 世衛:無足夠資訊判斷可靠性

    2020-08-14 02:27:02

    〔中央社〕俄羅斯日前核准全球首支武漢肺炎疫苗「史普尼克V」，但國際質疑其可靠性，世界衛生組織今天對此表示，目前無足夠資訊做出判斷，盼能獲取更多訊息。

    俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）11日宣布，核准全球首支2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），引起國際關注，其中德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）指這支疫苗試驗不足，「這正是問題所在，俄國人透露的不多」。

    世界衛生組織（WHO）秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）今天在視訊記者會上回答關於俄國疫苗可靠性的提問時表示，世衛目前無足夠資訊判斷，將與俄羅斯繼續溝通，獲取其已經進行測試以及下一步將要採取的行動的更多訊息。

    在武漢肺炎蔓延全球約8個月之際，疫苗開發及供應成為全球最關注議題之一。世衛先前表示，目前全球有逾150支候選疫苗，約28支正進行人體試驗，其中已有6支進入針對大批民眾試驗的第3階段。

    俄羅斯「史普尼克V」疫苗是上述28支正在接受臨床評估的疫苗之一，傳出接下來可能在巴西進行第3階段人體臨床試驗。

    至於進入最後第3階段試驗的6支疫苗，根據世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）8月初表示，3支來自中國，另3支來自西方國家研發。

    西方3支進入最後階段試驗的疫苗分別為由美國生技公司莫德納（Moderna）和美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）聯手產製的疫苗；其次是由英國牛津大學和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）所研發；最後一個是德國生技公司BioNTech和美國大藥廠輝瑞（Pfizer）合作研製。

    美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）先前曾說，研究人員最快要到今年底才會知道疫苗的成效，但美國總統川普希望疫苗能在11月3日大選前問世。（編輯：徐崇哲）

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