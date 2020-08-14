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    首頁　>　國際

    川普宣布 以色列與阿聯達成歷史性和平協議

    2020-08-14 01:43:02

    〔中央社〕美國總統川普今天突然在白宮宣布，以色列和阿拉伯聯合大公國已達成歷史性和平協議，雙方將全面關係正常化。

    川普先在推特發推文表示，「今日巨大突破！我們的兩個很棒友邦，以色列和阿拉伯聯合大公國，達成歷史性和平協議。」

    川普隨後在記者會上暗示，以色列與中東地區穆斯林鄰邦間，預期還會有更多外交突破。川普說：「事情正在發生，我不能談論。」

    美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）形容這是「歷史性日子，邁向中東和平的一大步」。

    蓬佩奧表示：「美國希望這項勇敢步驟，將會是一連串協議的頭一個，以終結中東地區長達72年的敵對。」

    川普、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）發表聯合聲明說，他們今天進行電話會談，「且同意以色列和阿拉伯聯合大公國全面關係正常化」。

    聯合聲明指出，以色列和阿聯的代表將會於未來幾週內會晤，簽署有關投資、觀光、航班直飛、安全保障以及互設大使館等雙邊協定。

    聲明表示：「在美國總統川普要求並獲阿拉伯聯合大公國支持下，以色列將會中止對川普總統『和平願景』（Vision for Peace）所概述地區宣告主權，如今將專注於致力與阿拉伯及穆斯林世界的其他國家拓展關係。」

    聲明又說：「美國、以色列和阿拉伯聯合大公國有信心，與其他國家的更多外交突破是可能的，且會攜手致力達成這個目標。」

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