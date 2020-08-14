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    英推出吃外食救經濟 排擠業績起反效果

    2020-08-14 00:21:02

    〔中央社〕英國政府為了救經濟實施的「吃外食救經濟」（eat out to help out）邁入第二週，雖然確實吸引許多民眾出門消費，但店家卻抱怨，優惠日以外的日子反而業績減少，起了反效果。

    根據「吃外食救經濟」計畫，民眾在8月分的週一至週三上餐廳吃飯，可享5折、每人最高10英鎊（約新台幣370元）折扣，但不可用於酒類消費。店家只要上網登記就可參與，吸引超過7萬3000店家報名，第一週共被使用1050萬次。

    「金融時報」報導，許多餐廳與酒吧營業額因此大幅成長，但民眾只願意在週一至週三上門享受優惠，反而排擠其他日子的業績。

    旗下擁有連鎖義大利餐廳Franco Manca和希臘菜餐廳The Real Greek的裴基（David Page）表示，週一他的店門外排起長龍，這種景象前所未見。

    Franco Manca的週一營業額相較去年同期增長約50%，The Real Greek的週一營業額則是成長2倍。週二的生意稍微平淡一些，但相比去年同期仍舊是巨幅成長。不過，裴基也表示，相較於週一至週三的業績飆漲，週四和週日的營業額依舊慘澹。

    在曼徹斯特、里茲、倫敦等地有38家分店的D&D London通常週一與週二生意最為平淡，但上週這兩天的營業額卻成長了150%。

    根據約3萬家餐飲業使用的支付公司SumUp統計，咖啡廳與餐廳在這週一的交易量較上一週成長10.2%，週二成長20.5%。

    儘管「吃外食救經濟」短期帶動業績，但許多店家仍憂心一旦優惠結束，亮麗的營業額恐怕是曇花一現，加上政府的有薪假計畫即將在10月到期，不少經濟學家認為屆時失業率將立即增加近一倍。

    HW Fisher會計師事務所餐飲部門主管奈森（Russell Nathan）表示，雖然這項計畫提供業者一些資金，但實際上人均消費額卻變低。「即使有10英鎊優惠，民眾願意花費的金額依舊有限。這項計畫吸引的是一些消費能力不如年長者的年輕族群」。

    部分店家也抱怨消費者會耍小聰明。有些顧客會先點一道菜，結帳之後再繼續點菜，就可以使用兩次折扣。（編輯：徐崇哲）

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