英推出吃外食救經濟 排擠業績起反效果

〔中央社〕英國政府為了救經濟實施的「吃外食救經濟」(eat out to help out)邁入第二週,雖然確實吸引許多民眾出門消費,但店家卻抱怨,優惠日以外的日子反而業績減少,起了反效果。

根據「吃外食救經濟」計畫,民眾在8月分的週一至週三上餐廳吃飯,可享5折、每人最高10英鎊(約新台幣370元)折扣,但不可用於酒類消費。店家只要上網登記就可參與,吸引超過7萬3000店家報名,第一週共被使用1050萬次。

「金融時報」報導,許多餐廳與酒吧營業額因此大幅成長,但民眾只願意在週一至週三上門享受優惠,反而排擠其他日子的業績。

旗下擁有連鎖義大利餐廳Franco Manca和希臘菜餐廳The Real Greek的裴基(David Page)表示,週一他的店門外排起長龍,這種景象前所未見。

Franco Manca的週一營業額相較去年同期增長約50%,The Real Greek的週一營業額則是成長2倍。週二的生意稍微平淡一些,但相比去年同期仍舊是巨幅成長。不過,裴基也表示,相較於週一至週三的業績飆漲,週四和週日的營業額依舊慘澹。

在曼徹斯特、里茲、倫敦等地有38家分店的D&D London通常週一與週二生意最為平淡,但上週這兩天的營業額卻成長了150%。

根據約3萬家餐飲業使用的支付公司SumUp統計,咖啡廳與餐廳在這週一的交易量較上一週成長10.2%,週二成長20.5%。

儘管「吃外食救經濟」短期帶動業績,但許多店家仍憂心一旦優惠結束,亮麗的營業額恐怕是曇花一現,加上政府的有薪假計畫即將在10月到期,不少經濟學家認為屆時失業率將立即增加近一倍。

HW Fisher會計師事務所餐飲部門主管奈森(Russell Nathan)表示,雖然這項計畫提供業者一些資金,但實際上人均消費額卻變低。「即使有10英鎊優惠,民眾願意花費的金額依舊有限。這項計畫吸引的是一些消費能力不如年長者的年輕族群」。

部分店家也抱怨消費者會耍小聰明。有些顧客會先點一道菜,結帳之後再繼續點菜,就可以使用兩次折扣。(編輯:徐崇哲)

