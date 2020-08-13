史前大鱷「恐鱷」牙齒大如香蕉 拿恐龍當食物

美國一份研究證實一種史前大鱷魚「恐鱷」。（翻攝「古脊椎生物學期刊」發行商網站）

2020-08-14 00:04:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國一份研究證實一種史前大鱷魚：「恐鱷」（Deinosuchus，意為「恐怖的鱷魚」），這種鱷魚一如其名的「恐怖」：有著如香蕉般大小的巨大牙齒，體長可達10公尺，7500萬到8200萬年前生存在北美洲，牠們甚至拿恐龍當作食物。

在此之前，這種動物的完整面貌都不得而知，愛荷華大學研究人員根據化石、烏龜殼和恐龍骨頭上留下的咬痕，模擬出「恐鱷」的完整面貌。這份在「古脊椎生物學期刊」（ Journal of Vertebrate Paleontology）發表的研究認為，根據頭部尺寸、龐大的下顎來看，這種鱷魚有獵食大型動物的能力。

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研究鑑別出三種「恐鱷」，分別名為：Deinosuchus hatcheri、Deinosuchus riograndensis和Deinosuchus schwimmeri，全都曾經生活在北美不同區域。

首席研究員科塞特（Adam Cossette）博士10日表示，「恐鱷」是「有如怪獸般的掠食者，有著如香蕉大的牙齒」，體型龐大超過同時期的恐龍，「巨大到肯定嚇壞跑來水邊喝水的恐龍」，而且，從恐龍到烏龜，都是牠獵食對象，似乎什麼都吃。

不過，這種鱷魚還有許多令科學家不解之處，包括為何大而寬闊的口鼻部前端有著大洞，其作用為何，以及何以在恐龍大滅絕前就消失殆盡。

參與研究的古生物學家布洛丘（Christoper Brochu）說，「這是奇怪的動物」，這顯示鱷魚並非自恐龍時代以來就沒改變過的「活化石」，「他們就像其他群體一樣在持續演化」。

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