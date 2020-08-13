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    美國務次卿訪黎巴嫩 FBI將加入爆炸案調查

    美國國務次卿赫爾（圖右）在黎巴嫩街頭，聆聽當地NGO志工（圖左）說話。（美聯社）

    美國國務次卿赫爾（圖右）在黎巴嫩街頭，聆聽當地NGO志工（圖左）說話。（美聯社）

    2020-08-13 23:46:23

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特市貝魯特港4日的大爆炸引起國際關注，總共造成171人死亡、超過6500人受傷。美國國務院主管政治事務的國務次卿赫爾（David Hale）13日訪問貝魯特市時表示，美國聯邦調查局（FBI）將加入貝魯特港爆炸案的調查。

    綜合外電報導，赫爾13日到訪黎巴嫩，下飛機後便進入受到爆炸重創的地區視察，並宣布FBI將參與貝魯特港爆炸案的調查。赫爾表示，讓FBI參與調查，是美國協助黎巴嫩災後重建的其中1種途徑。

    美國國務院的聲明指出，赫爾預計會在黎巴嫩停留至15日，除了憑弔爆炸案的死者，赫爾也會與黎巴嫩的政治領袖及年輕人會面，傳達基礎經濟、政府改革、終結貪腐，與透明問責的重要性。結束黎巴嫩行程後，赫爾16日將至塞浦路斯，會晤賽國外交部長克里斯多德里德斯（Nikos Christodoulides）。

    黎巴嫩議會13日召開爆炸案發生後的第1場會議，示威民眾試圖包圍議會，阻止國會議員入場開會，但被人數眾多的維安部隊壓制。最終議會還是批准了黎巴嫩政府在總辭前，針對首都貝魯特市發布的緊急狀態命令，在民眾已經對官員貪腐、治理無方感到憤怒之際，授權軍隊清場。人權團體也警告，緊急狀態將給軍方更多權力鎮壓抗爭。

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