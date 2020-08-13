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    武漢肺炎》驚！中國女病患2月確診治癒8月復陽

    中國1名68歲的婦人今年2月確診武漢肺炎後康復，事隔半年再度復陽。（路透檔案照）

    中國1名68歲的婦人今年2月確診武漢肺炎後康復，事隔半年再度復陽。（路透檔案照）

    2020-08-14 00:12:54

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續在全球延燒，中國官方近日公布，該國境內再度出現本土病例，1名68歲的婦人2月8日確診治癒，相隔半年後於8月9日復陽，中國官方對此稱「風險完全控制」，無證據顯示復陽病患會傳染他人；但中國醫師則認為她仍可能成為傳染源。

    中國湖北省荊州市人民政府新聞辦公室官方微博指出，荊州市開發區聯合街道1名68歲的退休婦人8月9日因病住院，院方實施新型冠狀病毒檢測時，發現她呈現陽性反應，「該女性為2月8日確診的新冠（武漢）肺炎患者治愈數月後再次復陽」，中方對此不認為是「新發病例」。

    荊州市指出，目前該名患者再次接受隔離治療，所有密切接觸者均進行檢測為陰性反應，居住地所和活動區域均已徹底消毒，風險完全控制，目前尚無證據表明復陽病例存在傳播風險。

    根據《人民日報》報導，中國中山大學附屬第三醫院感染性疾病科主任醫師林炳亮對此指出，從傳染病學來看，半年復陽可能是一個慢性化，也就是說，身體的免疫功能把病毒抑制住，病毒為了逃避免疫，可能躲起來了，隨著時間延長，針對這種病毒的免疫功能降低，就會復陽了。

    林炳亮說，感染者康復後再度確診，也可能是被重新感染，原本患者體內的病毒被清除掉，隨著時間的延長，患者體內的抗體下降，就有機率會再次被感染，而患者本身帶有病毒，有病毒在體內就會有傳染性，病毒量越高、傳染性就越高，這名68歲的婦人被檢測出含有病毒，說明她就是一個傳染源。

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