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    中國3匹馬協助衝下海救男童 其中2匹生病離世

    中國3名男子騎馬衝下海營救12歲男童。右圖為其中一隻已逝馬匹的生前照。（圖擷自《梨視頻》）

    中國3名男子騎馬衝下海營救12歲男童。右圖為其中一隻已逝馬匹的生前照。（圖擷自《梨視頻》）

    2020-08-13 21:30:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國福建一名男童於7月下海游泳，不慎被大浪捲走，所幸3名男子「騎馬」衝入海中營救，順利救出，然而其中2匹馬近幾天生病，身體狀況惡劣，最終在今天（13日）清晨相繼離世。馬主人對此深感惋惜，但表示不後悔救人。

    綜合中媒報導，7月26日，一名12歲男童在福建晉江市龍湖鎮衙口風景區下海游泳，不料卻被大浪捲走，男童家屬在岸上求救，此時，在海邊騎馬的蔡良興、施國慶和施鴻雁3人，立即衝去救人，當時海水還差點淹沒馬的頭部，所幸順利救出男童。據了解，蔡良興是一名退伍軍人，目前在馬場當教練。

    事後，其中2隻年紀較大的馬開始高燒不止，身上多處發腫起泡，平時也不吃不喝，病情遲遲未好轉。中國馬業協會今天在官方微博公告指出，2匹馬因吸入海水引發肺部感染，出現呼吸系統症狀，加上腿部也受到細菌感染，造成淋巴管炎，馬匹後肢腫大，高燒不退，醫治困難，最終不幸於清晨相繼離世。

    馬主人蔡良興表示，整個馬場都為此悲痛惋惜，雖然男童家人主動提出賠償，「但是被我們婉拒了，如果以後再次遇上這樣的事情，我們還是會去救人。」

    蔡良興說，目前馬場正在進行後期處理工作，為預防其他馬匹感染，會對整個馬場進行消毒，而死去的馬匹，預計會在山上找棵樹將牠們好好埋葬。

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