為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》力拚劇院重啟 安德魯洛伊韋伯自願參加疫苗實驗

    音樂劇大師安德魯洛伊韋伯（見圖）自願參加武漢肺炎疫苗人體實驗。（美聯社）

    音樂劇大師安德魯洛伊韋伯（見圖）自願參加武漢肺炎疫苗人體實驗。（美聯社）

    2020-08-13 22:27:57

    〔即時新聞／綜合報導〕音樂劇大師安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）自願參加武漢肺炎（新型冠狀病毒病，CIVID-19）疫苗人體實驗，稱他將盡一切努力證明歌劇院可安全地重新開放。

    綜合外媒報導，72歲的洛伊韋伯12日在推特宣布，「我很興奮明天將去接種牛津的武漢肺炎疫苗。我將盡一切努力證明劇院可安全重新開放。」

    洛伊韋伯接種的是牛津大學和英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發的武漢肺炎疫苗，正在英國展開臨床二、三期聯合人體測試，預料最快10月問世。

    受到疫情影響，歌劇院和其他場所都已關閉，表演藝術界面臨巨大挑戰，洛伊韋伯顯然迫切希望恢復演出讓劇院重新運行。

    洛伊韋伯此前曾在倫敦守護神劇院（London Palladium）舉行試演，以測試防疫措施，這些措施可幫助劇院在不保持社交距離的情況下重新開放，並投資了30萬美元（約880萬台幣）用於增強措施，包括紅外攝影機、加強通風和自動清潔門把等。

    此外，洛伊韋伯一直盡力在防疫封鎖期間服務粉絲，4月再創立了一個YouTube頻道，限時免費播出許多音樂劇，包括《歌劇魅影》，以及精選了其他表演的幕後花絮和片段。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》俄羅斯著手生產疫苗 預計2週內發布使用
    2020-08-12 19:57

    武漢肺炎》俄羅斯著手生產疫苗 預計2週內發布使用
    武漢肺炎》俄國宣稱率先研製疫苗 期刊認為仍須擴大臨床實驗
    2020-08-12 19:17

    武漢肺炎》俄國宣稱率先研製疫苗 期刊認為仍須擴大臨床實驗
    文青雙語學區搶手 把握最佳起漲點

    文青雙語學區搶手 把握最佳起漲點
    號稱全球最快！牛津大學疫苗初期臨床測試者均有免疫反應
    2020-07-20 23:06

    號稱全球最快！牛津大學疫苗初期臨床測試者均有免疫反應
    武漢肺炎》猴子實驗成功 牛津大學︰疫苗最快9月問世
    2020-04-28 17:11

    武漢肺炎》猴子實驗成功 牛津大學︰疫苗最快9月問世
    索取「動態秘笈」

    索取「動態秘笈」
    國際今日熱門
    2020-08-13 00:25

    蘇格蘭載客火車出軌冒大量濃煙 釀3死6傷

    2020-08-12 23:26

    預算被砍1億、裁百人 西雅圖黑人女警長不幹了

    2020-08-13 06:13

    阿札爾返美！中方發現美國「雷根號」航艦靠近台灣

    2020-08-12 23:50

    加薩走廊情勢緊張 巴勒斯坦發射燃燒彈氣球

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播