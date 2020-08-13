武漢肺炎》力拚劇院重啟 安德魯洛伊韋伯自願參加疫苗實驗

音樂劇大師安德魯洛伊韋伯（見圖）自願參加武漢肺炎疫苗人體實驗。（美聯社）

2020-08-13 22:27:57

〔即時新聞／綜合報導〕音樂劇大師安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）自願參加武漢肺炎（新型冠狀病毒病，CIVID-19）疫苗人體實驗，稱他將盡一切努力證明歌劇院可安全地重新開放。

綜合外媒報導，72歲的洛伊韋伯12日在推特宣布，「我很興奮明天將去接種牛津的武漢肺炎疫苗。我將盡一切努力證明劇院可安全重新開放。」

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洛伊韋伯接種的是牛津大學和英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發的武漢肺炎疫苗，正在英國展開臨床二、三期聯合人體測試，預料最快10月問世。

受到疫情影響，歌劇院和其他場所都已關閉，表演藝術界面臨巨大挑戰，洛伊韋伯顯然迫切希望恢復演出讓劇院重新運行。

洛伊韋伯此前曾在倫敦守護神劇院（London Palladium）舉行試演，以測試防疫措施，這些措施可幫助劇院在不保持社交距離的情況下重新開放，並投資了30萬美元（約880萬台幣）用於增強措施，包括紅外攝影機、加強通風和自動清潔門把等。

此外，洛伊韋伯一直盡力在防疫封鎖期間服務粉絲，4月再創立了一個YouTube頻道，限時免費播出許多音樂劇，包括《歌劇魅影》，以及精選了其他表演的幕後花絮和片段。

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