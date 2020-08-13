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    周庭直播感謝日人聲援 謝長廷：香港未來英雄出現

    駐日代表謝長廷今天與台媒記者茶敘時，對於香港民主運動人士周庭的勇氣表示欽佩。（駐日特派員林翠儀攝）

    駐日代表謝長廷今天與台媒記者茶敘時，對於香港民主運動人士周庭的勇氣表示欽佩。（駐日特派員林翠儀攝）

    2020-08-13 19:33:10

    〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕香港民主運動人士周庭13日透過YouTube直播，以日文向支持她的日本網友表示感謝之意。駐日代表謝長廷對於周庭的勇氣表示相當佩服，他表示，看到她被抓去都沒在怕，以前他看到很多人被抓了就嚇破膽，但周庭獲保釋之後出來繼續講，「這女孩子很厲害」，「香港未來英雄出現了」。

    周庭10日晚間遭到香港警方逮捕，並在拘留超過24小時後於11日保釋，經過1天休息後，她今天透過直播影片回顧被捕時的情形，影片長約25分鐘，周庭主要以廣東話發言，最後3分鐘特別以日語發聲。

    周庭在影片中表示，被捕時心裡完全沒有準備，所以當時的狀況也沒有辦法掌握的很清楚，覺得非常的不安，非常恐怖。她也表示，從律師那裡得知了日本各界對她的支持，她非常感謝，也希望大家繼續關注香港局勢。周庭在被捕時，家裡的2部電腦和3支手機均被港警沒收。

    謝長廷今天與台媒茶敘時表示，他看到周庭覺得香港未來的英雄出現了，周庭有群眾魅力、敢挑戰，有希望用民主化來影響中國，謝長廷說「這女孩子很厲害」，所以之前曾在臉書發文聊表支持。

    謝長廷也反擊了中國對台灣的批評，他表示，中國國台辦發言人馬曉光，講得很好笑，說什麼台灣閉嘴，說香港國安法是為了保護民主與秩序、國家的安全。所有的獨裁者不會說「我們逮捕他就是為了迫害人權」、「我要迫害民主」，他們都有一個冠冕堂皇的理由。希特勒、墨索里尼、毛澤東，都講得冠冕堂皇，這種迫害人權的事件和家暴一樣，不是只聽被害者或加害者的主觀片面說法，重要的是第三者或旁觀者的看法，針對香港的國安法，歐美亞民主國家幾乎一致表達憂慮和譴責，這已是說明了一切。

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