為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美書籍稱「黑死病源自中國」 中網友氣炸要求下架

    已故美國作家希利爾（Virgil Mores Hillyer）撰寫、1924年出版的一本兒童歷史讀物《A Child's History of the World》。（圖擷取自微博）

    已故美國作家希利爾（Virgil Mores Hillyer）撰寫、1924年出版的一本兒童歷史讀物《A Child's History of the World》。（圖擷取自微博）

    2020-08-13 14:00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網友最近發現，已故美國作家希利爾（Virgil Mores Hillyer）撰寫、1924年出版的一本兒童歷史讀物《A Child's History of the World》，將黑死病起源描述為「據說是從中國傳來」，然後再傳到歐洲。消息在近日引發中國網友不滿，出版該書中文譯本的哈爾濱、貴州教育出版社11日緊急將網路銷售管道和實體書店下架。

    綜合中媒報導，中國歷史研究院官方微博10日表示，他們購買了哈爾濱出版社和貴州教育出版社譯本，並查閱了英文原文，證實網友反映屬實。中國歷史研究院說，黑死病起源尚未有定論，西方個別學者卻將起源明確指向中國，具有栽贓之嫌。

    哈爾濱出版社11日緊急將所有書店和其他管道下架涉事書籍，該社總編室一名工作人員說，，涉事書籍在2013年出版發行，庫存較少，後續沒有再加印，出版社要求下架之後將不再銷售，針對書籍的內容產生的不良影響，該部門在跟上級主管部門進行檢討。貴州教育出版社則說，該出版社已注意到此事，相關主管正在開會討論此項問題。

    報導提到，涉事書籍另有多家出版社編譯出版。

    黑死病（Black Death）是人類歷史上極嚴重的瘟疫之一，一般認為起源於中亞或東亞，約在14世紀40年代散布到整個歐洲，而「黑死病」之名是當時歐洲的稱呼。這場瘟疫在全世界造成了大約7500萬人死亡，根據估計，瘟疫爆發期間的中世紀歐洲約有佔人口總數30%至60%的人死於黑死病。

    《A Child's History of the World》將黑死病起源描述為「據說是從中國傳來」。（圖擷取自微博）

    《A Child's History of the World》將黑死病起源描述為「據說是從中國傳來」。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    神奇海獅先生》疾病未至、恐慌先行：當年黑死病入侵前，歐洲人為何要燒死猶太人？
    2020-03-07 14:49

    神奇海獅先生》疾病未至、恐慌先行：當年黑死病入侵前，歐洲人為何要燒死猶太人？
    神奇海獅先生》黑死病剋星「四賊醋」：能消毒、能強身、還可以拌生菜沙拉
    2020-02-06 15:59

    神奇海獅先生》黑死病剋星「四賊醋」：能消毒、能強身、還可以拌生菜沙拉
    文青雙語學區搶手 把握最佳起漲點

    文青雙語學區搶手 把握最佳起漲點
    中國黑死病又增1例 官方深夜悄悄公布
    2019-11-29 05:30

    中國黑死病又增1例 官方深夜悄悄公布
    黑死病鼠疫桿菌 已存在近5千年
    2015-10-24 06:00

    黑死病鼠疫桿菌 已存在近5千年
    索取「動態秘笈」

    索取「動態秘笈」
    國際今日熱門
    2020-08-12 15:52

    港警再逮40人違「禁聚令」開罰 71歲老翁被捕

    2020-08-12 15:28

    軍情動態》美太空軍接收第4枚GPS III衛星 預計9月發射升空

    2020-08-12 14:22

    武漢肺炎》4病例中止102日無本土疫情 紐西蘭不排除貨運為破口

    2020-08-12 14:12

    中媒質疑周庭「受CIA訓練假上銬」 黃之峰曝真相打臉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播