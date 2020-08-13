美書籍稱「黑死病源自中國」 中網友氣炸要求下架

已故美國作家希利爾（Virgil Mores Hillyer）撰寫、1924年出版的一本兒童歷史讀物《A Child's History of the World》。（圖擷取自微博）

2020-08-13 14:00:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友最近發現，已故美國作家希利爾（Virgil Mores Hillyer）撰寫、1924年出版的一本兒童歷史讀物《A Child's History of the World》，將黑死病起源描述為「據說是從中國傳來」，然後再傳到歐洲。消息在近日引發中國網友不滿，出版該書中文譯本的哈爾濱、貴州教育出版社11日緊急將網路銷售管道和實體書店下架。

綜合中媒報導，中國歷史研究院官方微博10日表示，他們購買了哈爾濱出版社和貴州教育出版社譯本，並查閱了英文原文，證實網友反映屬實。中國歷史研究院說，黑死病起源尚未有定論，西方個別學者卻將起源明確指向中國，具有栽贓之嫌。

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哈爾濱出版社11日緊急將所有書店和其他管道下架涉事書籍，該社總編室一名工作人員說，，涉事書籍在2013年出版發行，庫存較少，後續沒有再加印，出版社要求下架之後將不再銷售，針對書籍的內容產生的不良影響，該部門在跟上級主管部門進行檢討。貴州教育出版社則說，該出版社已注意到此事，相關主管正在開會討論此項問題。

報導提到，涉事書籍另有多家出版社編譯出版。

黑死病（Black Death）是人類歷史上極嚴重的瘟疫之一，一般認為起源於中亞或東亞，約在14世紀40年代散布到整個歐洲，而「黑死病」之名是當時歐洲的稱呼。這場瘟疫在全世界造成了大約7500萬人死亡，根據估計，瘟疫爆發期間的中世紀歐洲約有佔人口總數30%至60%的人死於黑死病。

《A Child's History of the World》將黑死病起源描述為「據說是從中國傳來」。（圖擷取自微博）

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