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    羅冠聰受訪節目遭下架 香港電台挨批緊縮新聞編採空間

    羅冠聰在香港電台節目受訪片段被下架，港台回應為收到消息羅遭港警通緝才下架節目，但目前港警仍未證實羅冠聰遭通緝。（歐新社）

    羅冠聰在香港電台節目受訪片段被下架，港台回應為收到消息羅遭港警通緝才下架節目，但目前港警仍未證實羅冠聰遭通緝。（歐新社）

    2020-08-13 13:40:21

    〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志創黨主席羅冠聰因港版國安法實施，前往英國倫敦避難，香港電台上個月曾在特別直播節目中訪問羅冠聰，現在卻被發現該節目無法重播，香港電台回應是羅冠聰涉犯國安法「被警方通緝」，所以才安排下架節目，此說法也讓香港電台工會質疑，始舉恐怕會緊縮新聞編採空間。

    根據《明報》報導，香港電台的特別直播節目《2020立法會選舉延後之戰》在7月31日播出，節目中訪問羅冠聰對於立法會選舉延後的看法，不過目前在港台網頁及YouTube都找不到該節目片段。香港電台對此解釋，由於「有消息指節目中一名受訪者」涉及觸犯港區國安法被香港警方通緝，故安排節目下架。而當時雖有多家傳媒引述消息稱羅冠聰被通緝，不過目前香港警方仍未曾證實羅冠聰「遭通緝」。

    香港電台節目製作人員工會主席趙善恩表示，若港台因非公開的消息便將節目下架，未來會令愈來愈多人不能受訪，香港電台此次實質上是在剝奪「疑犯」的政治權利，工會也擔心港台此舉緊縮新聞編採空間。

    香港中文大學新聞與傳播學院教授梁麗娟表示，該節目與選舉有關，基於公平公正原則，應邀請所有參選人，讓他們有同等時間表達意見。梁麗娟認為，港台記者按原則製作節目，但管理層為求把關，態度或較保守，「港台現時被金睛火眼盯住」，為免惹起爭議或盡量緊縮採編空間，讓紅線「寧緊莫鬆」。

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