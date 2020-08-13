白俄羅斯暴力鎮壓抗議者 聯合國人權專員譴責

2020-08-13 04:35:01

〔中央社〕白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）宣稱在9日的大選壓倒性勝選後，國內抗議不斷。聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天譴責白俄當局動用暴力對付和平抗議者。

路透社報導，巴舍萊（Michelle Bachelet）說，據報警方濫用武力，除了發射橡膠子彈、動用水砲，並扔擲閃光彈。

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巴舍萊透過聲明表示：「消息指過去3天約莫已有6000多人被拘留，包括旁觀者和未成年人在內，這意味出現一種大規模逮捕的趨勢，明顯違反聯合國人權標準。」

巴舍萊還說，令人更不安的是，有消息指民眾在拘留期間和獲釋後，遭到惡劣對待。她呼籲白俄當局釋放所有被非法拘留的人，同時調查這些侵犯人權的行徑。

根據法新社，白俄羅斯調查委員會今天證實，一名25歲抗議者在關押期間喪命。這名男子9日在東南部城市戈麥（Gomel）一場街頭抗議被捕，被判入獄10天，但在轉送監獄後死亡。

美聯社報導，在白俄羅斯首都明斯克（Minsk），今天有數百名女性上街集會，一方面抗議警方暴力鎮壓，一方面質疑執政26年的魯卡申柯再度勝選的選舉結果。

她們在明斯克多處集結拉起人龍，同時高喊「可恥」，呼籲當局停止鎮壓。警方最後雖驅散她們，但未動用暴力。

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