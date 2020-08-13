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    熱死人 日本一週6664人中暑送醫10死

    2020-08-13 01:03:03

    〔中央社〕日本連日受到高氣壓籠罩，太平洋沿岸一側氣溫上升，今天多處觀測到氣溫超過35度，3縣傳出有老人中暑死亡。日本官方統計，8月3日至9日總共6664人中暑送醫，其中10人死亡。

    日本讀賣新聞報導，氣象廳表示，今天日本全國921個氣象觀測站當中，有144站觀測到氣溫超過攝氏35度，有許多人中暑送醫。

    神奈川縣大和市今天下午1時55分左右，一名83歲男性倒臥在自家庭院，被附近居民發現後送醫不治。

    櫪木縣真岡市有一名77歲女性死亡。當地消防單位表示，這名女性被發現躺臥在窗戶關閉寢室內，沒開冷氣機。

    愛知縣春日井市一名87歲男性騎自行車倒臥在路上，被發現後送醫不治。

    日本氣象廳表示，今天各地觀測到的最高溫，山梨縣甲州市38.2度、愛知縣大府市37.8度、和歌山縣新宮市37.5度、東京都心（市中心）35.8度。

    東京消防廳統計顯示，截至晚間9時為止，東京都有223人中暑送醫，其中3人病情嚴重。

    日本總務省消防廳今天表示，8月3至9日的一週內，日本全國共有6664人中暑送醫，其中10人死亡。中暑送醫的人當中，逾65歲者約占6成，有3836人。病情嚴重需住院3週以上的有180人。

    各自治體中暑送醫人數，東京都668人，人數最多，其次是埼玉縣484人，愛知縣417人，大阪府412人、福岡縣252人。（編輯：劉學源）

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