北韓暴雨鬧洪水災情慘重 聯合國願提供援助

北韓異常大量降雨，造成嚴重洪災，上百棟平房被洪水淹過或摧毀，農業區也有大面積的稻田被淹沒。圖為北韓2012年7月底颱風淹水畫面。（法新社資料照）

2020-08-13 00:48:15

〔即時新聞／綜合報導〕北韓異常大量降雨，造成嚴重洪災，數百棟房屋被洪水淹過或摧毀，在北韓農業區也有大面積的稻田被淹沒。聯合國及多個國家都表示願意對北韓提供人道救助。

綜合外媒報導，由於排水不暢、缺乏基礎設施和森林砍伐，北韓歷來容易洪災氾濫。隨著夏季收成季節到來，此時發生嚴重洪災讓北韓人民擔憂糧食危機。遭受洪水襲擊的黃海北道地區是北韓的主要農業區，據北韓官媒指出，當地的銀波郡（Unpha County）約有600公頃稻田被淹沒，900多棟房屋被淹沒或摧毀。

請繼續往下閱讀...

北韓官媒指出，某些地區的降雨超過700毫米，光是江原道平康郡就創下了854毫米的紀錄。目前關於實際災情消息很少，但是參考造成30多人喪生的南韓大雨，北韓的災情恐怕十分慘重。

聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）11日表示：「在北韓，本月異常的大量降雨導致洪水氾濫。聯合國團隊與北韓政府保持聯繫，只要（北韓）需要，或向我們要求時，我們隨時準備對脆弱地區提供協助。」上週，聯合國安全理事會關於北韓的制裁委員會批准了援助北韓的倡議，提供價值36.8萬美元（約1081萬台幣）的建築材料（其中包括幫助農耕的灌溉工具及防疫醫療設備）。

南韓統一部說，這個月北韓的降雨似乎比2007年同期北韓最嚴重洪災時還更多。統一部週三重申，無論政治和軍事局勢如何，都將對北韓進行人道協助，但有鑑於不清楚洪水對北韓的破壞程度，因此尚無具體計劃。

然而不只南韓和聯合國願意對北韓提供援助，加拿大、瑞典等國也伸出了援手，但北韓官方媒體尚無任何關於國際援助提議的報導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法