武漢肺炎》越南增至880確診17死 阮春福：未來10天是關鍵

越南正努力遏制最新一波武漢肺炎疫情，至今已880例確診、17例死亡。（法新社）

2020-08-12 22:50:07

〔即時新聞／綜合報導〕越南正努力遏制最新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，至今已880例確診、17例死亡。越南總理阮春福今（12）日表示，未來10天將是關鍵時刻。

《路透》報導，越南先前因採取積極檢測、追蹤接觸者和隔離等措施，有效阻止了病毒傳播，曾長達3個月沒有本土病例，直到7月25日在峴港發現新病例，當局正努力遏制從該渡假勝地蔓延到多地的疫情。

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根據越南政府的聲明，阮春福今日提醒：「請注意，從本週到下週中間的這段時間非常重要。」

越南週三新增了17例確診病例，使總數達到880例。死亡人數則從7月31日出現首例以來，今日再添1例達17人。

最近新增的病例大多數都在擁有110萬人口的峴港市，當局已將一座體育館改建成擁有1000個床位的野戰醫院，今日接收了第一批患者。

阮春福認為當局為應對當前第3波疫情所採取的行動比過往更好，他說，儘管該病毒突然重新出現，但民眾的反應較平心靜氣。

他此前曾表示，8月初將是阻止病毒在越南大規模傳播的決定性時間。

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