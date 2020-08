時代的眼淚！全球最後一間百視達推夜宿 住一晚只要4美元

2020-08-12 23:05:13

〔即時新聞/綜合報導〕美國奧勒岡州(State of Oregon)全球僅存的「百視達」(Blockbuster)門市11日和住宿平台「Airbnb」合作,向當地民眾推出「夜宿」服務,住一晚只要4美元(約新台幣117元),讓房客能夠重溫90年代的舊夢。

綜合媒體報導,叱吒90年代的「百視達」在2004年達到事業高峰,全球擁有逾9000家門市與6萬多名員工,但隨著數位電影和串流媒體興起,「百視達」未能成功轉型,2010年宣布破產之後,逐年關閉上千家實體門市;在2019年3月時,「百視達」僅剩下美國俄勒岡州本得市(Bend)一間分店,而同期間上映的超級英雄電影《驚奇隊長》也有在此取景。

「百視達」俄勒岡州本得縣門市為了感謝當地民眾,與「Airbnb」共同推出「懷舊過夜」活動,獲選者能夠在門市內住宿,重新體驗90年代熬夜看DVD的氛圍,價格與當年租錄影帶(VHS)的4美元一樣,住宿時間為9月18至20日,共為期3天,8月17日正式開始預訂。

根據《BBC》報導,總經理哈汀(Sandi Harding)在2018年受訪指出,俄勒岡州本得門市在1992年成立,有來自世界各地的客人前來觀光,甚至也有台灣人去朝聖。

...cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? ????https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW