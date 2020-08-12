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    時代的眼淚！全球最後一間百視達推夜宿 住一晚只要4美元

    美國奧勒岡州全球僅存的「百視達」門市與住宿平台「Airbnb」合作，向當地民眾推出「夜宿」服務，住一晚僅需4美元（約新台幣117元），讓房客能夠重溫90年代的舊夢。（圖擷取自Airbnb網站）

    美國奧勒岡州全球僅存的「百視達」門市與住宿平台「Airbnb」合作，向當地民眾推出「夜宿」服務，住一晚僅需4美元（約新台幣117元），讓房客能夠重溫90年代的舊夢。（圖擷取自Airbnb網站）

    2020-08-12 23:05:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州（State of Oregon）全球僅存的「百視達」（Blockbuster）門市11日和住宿平台「Airbnb」合作，向當地民眾推出「夜宿」服務，住一晚只要4美元（約新台幣117元），讓房客能夠重溫90年代的舊夢。

    綜合媒體報導，叱吒90年代的「百視達」在2004年達到事業高峰，全球擁有逾9000家門市與6萬多名員工，但隨著數位電影和串流媒體興起，「百視達」未能成功轉型，2010年宣布破產之後，逐年關閉上千家實體門市；在2019年3月時，「百視達」僅剩下美國俄勒岡州本得市（Bend）一間分店，而同期間上映的超級英雄電影《驚奇隊長》也有在此取景。

    「百視達」俄勒岡州本得縣門市為了感謝當地民眾，與「Airbnb」共同推出「懷舊過夜」活動，獲選者能夠在門市內住宿，重新體驗90年代熬夜看DVD的氛圍，價格與當年租錄影帶（VHS）的4美元一樣，住宿時間為9月18至20日，共為期3天，8月17日正式開始預訂。

    根據《BBC》報導，總經理哈汀（Sandi Harding）在2018年受訪指出，俄勒岡州本得門市在1992年成立，有來自世界各地的客人前來觀光，甚至也有台灣人去朝聖。

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