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    預算被砍1億、裁百人 西雅圖黑人女警長不幹了

    西雅圖警察局長貝斯特（見圖）週二宣布將離職。（法新社）

    西雅圖警察局長貝斯特（見圖）週二宣布將離職。（法新社）

    2020-08-12 23:26:35

    〔即時新聞／綜合報導〕西雅圖警察局長貝斯特（Carmen Best）在市議會刪減警察部門預算後的隔天，在週二（11日）宣布將離職。在5月佛洛伊德（George Floyd）事件後，西雅圖發起大規模種族平權和反對警方暴力的抗議示威，導致市議會決定刪減警察部門的預算，進行改革。

    綜合外媒報導，自5月佛洛伊德事件以來，美國民眾對於警方執法暴力及種族歧視的議論四起，掀起各地大規模示威抗議。包括西雅圖的許多城市，示威活動的目的轉變為要求市政府縮減警察部門的經費或人力。

    西雅圖市議會10日以7：1票通過了預算刪減案。在今年剩餘的時間中，警察部門的預算將減少350萬美元（約1億台幣），1400名員警必須裁員100人，但另也投注1700萬美元（約4.99億台幣）在社區安全計劃。市議會議長表示，這次刪減預算是第一起，未來將會有更多刪減警察部門預算的規劃。此次刪減也大大降低了貝斯特的年薪，少了足足1萬美元（約29.3萬台幣），而最初的提案準備減薪高達10萬美元（約293萬台幣）。

    貝斯特是西雅圖第一任黑人警察局長，她在記者會上宣布下個月退休，「我相信每個人都能找到合作的方式，摒棄個人衝突、政治操弄和高壓攻勢。」貝斯特說，促使她離職的原因是，議員試圖刪減預算的過程中並沒有找她商議，此舉表示議員對警察部門的員工的不尊重。她說，對於個人減薪沒有意見，但她無法認同裁員，尤其其中很多是新進的、同樣身為有色人種的員警。

    唯一持反對票的議員路易斯（Andrew Lewis）表示：「從貝斯特的公開聲明中可以明顯看出，她和她的團隊的經費刪減對她辭職的決定占了很大的比重。這是一個重大而令人遺憾的損失。」

    美國總統川普在週二的白宮簡報會上表示，貝斯特的作為非常出色，並補充說：「我認為西雅圖犯了一個悲慘的錯誤。」

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