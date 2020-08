蘇格蘭載客火車出軌冒大量濃煙 首席大臣：極為嚴重

2020-08-12 20:28:28

〔即時新聞/綜合報導〕英國交通警察局表示,一列載客火車週三上午在蘇格蘭亞伯丁郡(Aberdeenshire)出軌,蘇格蘭首席大臣史特金(Nicola Sturgeon)表示,這起火車脫軌事件「極為嚴重」,從網路流傳的影片可見事發現場冒出大量濃煙,不過死傷情形還待進一步清查。

綜合外媒報導,英國交通警察局在推特上表示,當地上午9時43分(台灣時間下午4時43分)獲報亞伯丁郡斯冬希文(Stonehaven)發生一起火車出軌事件,已派員趕往現場,醫護人員和消防隊也在現場。

史特金表示,「這是一起極為嚴重的事件」,她已收到英國鐵路網公司(Network Rail)和緊急服務部門的初步報告,稱出軌事件造成「嚴重傷害」。

據報,在林地附近的事發現場冒出大量濃煙,現場有一架救護直升機,還有約30輛警車和救護車。

蘇格蘭近來遭逢暴雨襲擊,導致中部和東部地區的洪水和旅行中斷。

