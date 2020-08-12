蘇格蘭載客火車出軌冒大量濃煙 首席大臣：極為嚴重
〔即時新聞／綜合報導〕英國交通警察局表示，一列載客火車週三上午在蘇格蘭亞伯丁郡（Aberdeenshire）出軌，蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）表示，這起火車脫軌事件「極為嚴重」，從網路流傳的影片可見事發現場冒出大量濃煙，不過死傷情形還待進一步清查。
綜合外媒報導，英國交通警察局在推特上表示，當地上午9時43分（台灣時間下午4時43分）獲報亞伯丁郡斯冬希文（Stonehaven）發生一起火車出軌事件，已派員趕往現場，醫護人員和消防隊也在現場。
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史特金表示，「這是一起極為嚴重的事件」，她已收到英國鐵路網公司（Network Rail）和緊急服務部門的初步報告，稱出軌事件造成「嚴重傷害」。
據報，在林地附近的事發現場冒出大量濃煙，現場有一架救護直升機，還有約30輛警車和救護車。
蘇格蘭近來遭逢暴雨襲擊，導致中部和東部地區的洪水和旅行中斷。
These are pictures from Aberdeenshire in Scotland where a train has derailed near Stonehaven pic.twitter.com/M8z1N9qB9o— Chris Chambers （@CapitalChambo） August 12, 2020