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    想幹嘛？館徽刪「中國」2字 美大使館：在辛巴威也是這樣

    美國駐中國大使館日前更換館徽，舊館徽下方的「北京．中國」簡化成只剩「北京」2字，引發中國民眾揣測。（圖截取自美國駐華使館推特）

    美國駐中國大使館日前更換館徽，舊館徽下方的「北京．中國」簡化成只剩「北京」2字，引發中國民眾揣測。（圖截取自美國駐華使館推特）

    2020-08-12 18:27:01

    〔中央社〕美國駐中國大使館日前更換館徽，舊館徽的「北京．中國」被簡化成「北京」二字，引發中國民眾揣測，甚至產生美中斷交、美台復交的聯想。但館方今天澄清，這只是美國駐外使館的統一作法。

    根據對照，美國駐中國大使館的新館徽，圓圈內仍是白底的美國國徽，但取消了舊館徽的藍底白字外緣，改為與圈內同為白色，黃邊則改為黑邊。而外緣上方的「美國駐華大使館」七字維持不變，下方只剩下「北京」，刪去了舊館徽的「中國」二字。

    新館徽少掉「中國」二字後，在中國網路上立即引發熱烈討論。有網路評論說，美方這一舉動，加上中美之間近2年來衝突不斷升級，似是「宣示」或「暗示」，或是下一步「徹底脫鉤、斷交，甚至開戰」的前奏，在這特殊的時候，這種特殊的行動「耐人尋味」。

    不少中國網友將這一變化，指向是「美台復交」的前奏。諸如「這意味著什麼？北京不意味著中國？或者下一步會出現美國駐華大使館—台北」、「看來美駐台使館很快就會登場」、「胡錫進（環球時報總編輯）要一語成讖了（指他日前提及「美台復交」評論）」等留言不一而足。

    還有人說，「美方『有你這個政權不長久』的挑釁意味，對你的合法性進行言語示威」，「應該把中國駐美大使館中『美國』英文去掉，以其之人道還其人之身」，「美國的不擇手段終極目標是要肢解中國」。

    面對熱議，美國駐中國大使館今天中午透過推特澄清說，館方很高興看到「許多人對我們美國駐華大使館的新頭像感到好奇」。但這一更動，是「美國國務院的美國駐全球使團品牌計劃的一部分」。

    館方在說明中，還出示了美國駐緬甸、辛巴威、貝南等國大使館的網站首頁截圖。在截圖中，這些大使館也換上了相同式樣的新館徽。

    但美國駐中國大使館的說明，似乎未能完全平息中國網友的質疑。其中有人說，「什麼國家不好舉例，拿緬甸、津巴布韋（辛巴威）、貝寧（貝南）來舉例？這啥意思？明擺著擠兌咱中國嘛」。

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