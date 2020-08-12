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    周庭被捕引日網「全面聲討中共」！黃之鋒秀超誇張聲量數據

    前香港眾志副秘書長周庭遭逮捕，意外引發日本網友聲援。（路透）

    前香港眾志副秘書長周庭遭逮捕，意外引發日本網友聲援。（路透）

    2020-08-12 19:19:00

    〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志副秘書長周庭遭逮捕，意外引發日本網友聲援。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒解釋原因，表示精通日語、熟悉日本流行文化的周庭，是現在在日本最有名的香港人；他更分享數據分析網站的統計，顯示日本聲援周庭的數據之誇張。他並說，周庭被拘捕的新聞，在日本新聞界眼中，重要程度無異等同於國家元首駕崩。

    黃之鋒今日在臉書PO文表示，香港民主派30年來，還是比較擅長和西方社會打交道，由於語言隔閡與文化差異，較難觸及日本。但是香港的民主運動，機緣湊巧出現一位精通日語、熟悉日本流行文化，人物設定從頭到尾也極為討喜切合日本公眾的周庭，她頻頻出現在日本公共輿論領域，成了全日本最有名的香港人，她的一舉一動也備受日媒追訪。

    黃之鋒說，周庭被拘捕的新聞，在日本新聞界眼中，重要程度無異等同於某國元首駕崩。在友人幫忙下，他整理出日本各界聲援周庭的誇張程度。截至昨晚9點半，日本推特熱門新聞榜首仍是周庭被捕的新聞，而「釋放周庭」相關標籤，已經發布了至少4萬2000個貼文，整整6小時內占據10大熱門議題 。

    另外，也有分析網站顯示，「#FreeAgnes（釋放周庭標籤）」在昨日有17小時為熱門議題榜首。在聲援的名人中，除了以官方身分回應的内閣官房長官菅義偉，政界還包括參議兩院包括立憲民主黨参議院議員蓮舫、枝野幸男、石川大我；日本共產黨山添拓、藤野保史、小池晃等人。

    演藝界也有前「AKB 48」成員秋元才加、折井步；《鳥獸行》導演白石和彌、動畫《鋼之錬金術師》導演水島精二、《監獄学園》導演水島努；搞笑藝人榎森耕助、落語家立川談四楼、綜藝節目主持人RIE。

    文化藝術界有知名藝術家奈良美智、行為藝術家ろくでなし子、作家盛田隆二、乙武洋匡、書法家太安萬侶；新聞界也有NHK電台主播村上由佳、NHK紀錄片導演山本真裕及其大量記者、主編或曾從事新聞工作者。

    黃之鋒認為，如此可望激發日本對香港抗爭形勢的關注，他也說，如果日本真的調整對中及對港政策更為強硬，「政權倒要後悔為何當初選擇拘捕周庭」。

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