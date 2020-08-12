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    辭呈寫「世界這麼大，我想去看看」 5年前爆紅女教師現況曝光

    顧少強近日接受中媒採訪，曝光5年來的經歷後，再度引來網民熱議。（擷取自微博）

    顧少強近日接受中媒採訪，曝光5年來的經歷後，再度引來網民熱議。（擷取自微博）

    2020-08-12 18:30:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國女教師顧少強當初在辭呈寫下「世界這麼大，我想去看看」，灑脫辭職爆紅，她的辭呈更被譽為是最有情懷的辭職信。不過，沒多久後，她就被爆是因為愛情而辭職，也沒有真的出國去看看；近日她上接受中媒採訪，曝光5年來的經歷後，再度引來網民熱議。

    綜合中媒報導，原在河南省一所中學任教的顧少強，5年前提出「世界這麼大，我想去看看」僅10字的辭呈爆紅，沒多久，就被爆料她辭職後僅在大里、重慶、成都、杭州等地旅遊，根本沒「去看看」世界。而她辭職的原因，其實是一場突如其來的戀愛。她也坦言，本來只是想寫「我要辭職」，怕學校誤會，才誤打誤撞寫下這封「最具情懷」的辭職信。

    近日她受訪透露，離職時，她和現在的丈夫還只是「朋友關係」，她一辭職就立刻跑去成都找對方，但不久後兩人卻出現感情裂痕，顧少強也離開成都，獨自一人踏上旅程。直到後來出現轉折契機，才又重新相聚，並直接登記為夫妻。他們一起旅行幾個月後，她與志趣相投的丈夫在成都開了一間民宿，被問到當初寫下的「名言」，顧少強只說，「他就是我的世界」。

    結婚不久後，顧少強和丈夫有了孩子，然而她的心境也出現轉變。原先在遞出辭呈爆紅後，她一一拒絕各界的贊助，不接商演也不接廣告，但現在她卻接下人生第一個代言，也積極拓展起副業。而這也讓不少支持她的人離開了她，甚至懷疑她是不是一開始就在炒作吸引關注。

    對於一夕之間成為網友唾罵的對象，顧少強認為，雖然夢想美好，但人總得要回歸現實。儘管5年過去了，她沒有繼續行天下丈量世界，但她在自己的民宿中遇到了來自各方的旅客，傾聽了世界各地的故事，對她而言，也算是繼續了她的夢想。

    顧少強經營自己的民宿外，最近又開了間小酒館。（擷取自微博）

    顧少強經營自己的民宿外，最近又開了間小酒館。（擷取自微博）

    中國女教師顧少強當初在辭呈寫下「世界這麼大，我想去看看」，灑脫辭職爆紅。（取自中新網）

    中國女教師顧少強當初在辭呈寫下「世界這麼大，我想去看看」，灑脫辭職爆紅。（取自中新網）

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