為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》俄國宣稱率先研製疫苗 期刊認為仍須擴大臨床實驗

    俄羅斯在昨天（8月11日）率先宣布成功研發出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，並將其命名為「史普尼克V」，號稱是全球最先研發出疫苗的國家，但有權威科研期刊認為該疫苗實際上仍須進行大規模臨床實驗。（美聯社）

    俄羅斯在昨天（8月11日）率先宣布成功研發出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，並將其命名為「史普尼克V」，號稱是全球最先研發出疫苗的國家，但有權威科研期刊認為該疫苗實際上仍須進行大規模臨床實驗。（美聯社）

    2020-08-12 19:17:05

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯在昨天（8月11日）率先宣布成功研發出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，並將其命名為「史普尼克V」（Sputnik V），號稱是全球最先研發出疫苗的國家，目前已吸引20多個國家共10億劑的訂單；然而「史普尼克V」疫苗也引起外界疑慮，國際權威科研期刊《科學》刊文質疑「史普尼克V」的安全性，認為該疫苗實際上仍須進行大規模臨床實驗，要到明年1月才能大規模接種。

    綜合外媒報導，雖然俄羅斯宣布成功研發出疫苗「史普尼克V」，俄國總統普廷更掛保證說自己女兒已接種，具有強大的免疫力，然而該疫苗在人體實驗的數量僅有76人，引起外界出現臨床實驗量過少的疑慮。

    《科學》期刊更發現，這款疫苗的批准條件「遠遠少見於官方新聞稿」，雖然俄羅斯衛生部率先批准由俄羅斯國營研究機構「加瑪利亞研究院（Gamaleya Institute）」所研發的武漢肺炎疫苗「史普尼克V」，但僅能優先用於俄國「少數處於弱勢的公民」，包括醫護人員以及老人，且批准書也規定，「史普尼克V必須要到2021年1月1日才能廣泛使用」，言下之意可能是必須完成較大範圍的臨床實驗之後，才能量產使用。

    除了國際間的質疑，俄國內部也有醫學專家認為俄國好大喜功不顧研發流程，俄國臨床實驗研究協會負責人扎維杜娃（Svetlana Zavidova）有20年的臨床實驗經驗，她批評俄國衛生部搶先批准疫苗的行為「太荒謬了，我為國家感到羞恥」，她昨天（11日）曾呼籲政府延後疫苗的批准，直到它完成應有的臨床實驗為止；扎維杜娃在接受《BBC》訪問時強調，進行大規模接種的決定是基於「對76人進行了第一和第二階段聯合測試」，但在這個基礎上，「要確定藥物的有效性是不可能的」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》俄疫苗刻意命名「史普尼克V」 美智庫：恐適得其反
    2020-08-11 21:42

    武漢肺炎》俄疫苗刻意命名「史普尼克V」 美智庫：恐適得其反
    武漢肺炎》疫苗搶快！俄羅斯全球首註冊 普廷：女兒已接種
    2020-08-11 17:07

    武漢肺炎》疫苗搶快！俄羅斯全球首註冊 普廷：女兒已接種
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    武漢肺炎》俄國證實將註冊全球首劑疫苗 相關費用國家全包
    2020-08-07 18:19

    武漢肺炎》俄國證實將註冊全球首劑疫苗 相關費用國家全包
    領先全球？俄羅斯官員稱2週內推出武漢肺炎疫苗
    2020-07-29 14:29

    領先全球？俄羅斯官員稱2週內推出武漢肺炎疫苗
    全台熱翻怎麼破 一起飲JOY降溫妙招

    全台熱翻怎麼破 一起飲JOY降溫妙招
    國際今日熱門
    2020-08-11 20:26

    黎智英被捕受關注 顏擇雅：很有機會獲諾貝爾和平獎

    2020-08-11 20:57

    軍情動態》若日本改變專守防衛原則 俄國：將被迫做出回應

    2020-08-11 21:29

    日本政界、藝文人士強力聲援！民主女神周庭仍未獲釋

    2020-08-11 20:23

    美中若開戰 美知名政治學家：台灣最後恐得靠自己！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播