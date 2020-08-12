武漢肺炎》俄國宣稱率先研製疫苗 期刊認為仍須擴大臨床實驗

俄羅斯在昨天（8月11日）率先宣布成功研發出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，並將其命名為「史普尼克V」，號稱是全球最先研發出疫苗的國家，但有權威科研期刊認為該疫苗實際上仍須進行大規模臨床實驗。（美聯社）

2020-08-12 19:17:05

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯在昨天（8月11日）率先宣布成功研發出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，並將其命名為「史普尼克V」（Sputnik V），號稱是全球最先研發出疫苗的國家，目前已吸引20多個國家共10億劑的訂單；然而「史普尼克V」疫苗也引起外界疑慮，國際權威科研期刊《科學》刊文質疑「史普尼克V」的安全性，認為該疫苗實際上仍須進行大規模臨床實驗，要到明年1月才能大規模接種。

綜合外媒報導，雖然俄羅斯宣布成功研發出疫苗「史普尼克V」，俄國總統普廷更掛保證說自己女兒已接種，具有強大的免疫力，然而該疫苗在人體實驗的數量僅有76人，引起外界出現臨床實驗量過少的疑慮。

請繼續往下閱讀...

《科學》期刊更發現，這款疫苗的批准條件「遠遠少見於官方新聞稿」，雖然俄羅斯衛生部率先批准由俄羅斯國營研究機構「加瑪利亞研究院（Gamaleya Institute）」所研發的武漢肺炎疫苗「史普尼克V」，但僅能優先用於俄國「少數處於弱勢的公民」，包括醫護人員以及老人，且批准書也規定，「史普尼克V必須要到2021年1月1日才能廣泛使用」，言下之意可能是必須完成較大範圍的臨床實驗之後，才能量產使用。

除了國際間的質疑，俄國內部也有醫學專家認為俄國好大喜功不顧研發流程，俄國臨床實驗研究協會負責人扎維杜娃（Svetlana Zavidova）有20年的臨床實驗經驗，她批評俄國衛生部搶先批准疫苗的行為「太荒謬了，我為國家感到羞恥」，她昨天（11日）曾呼籲政府延後疫苗的批准，直到它完成應有的臨床實驗為止；扎維杜娃在接受《BBC》訪問時強調，進行大規模接種的決定是基於「對76人進行了第一和第二階段聯合測試」，但在這個基礎上，「要確定藥物的有效性是不可能的」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法