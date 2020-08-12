澳洲揭發華為網路間諜活動鐵證 南太島國數據中心嚴重洩密

澳洲政府的報告顯示，華為替巴布亞紐幾內亞建立的數據中心具有嚴重的安全缺陷。（法新社資料照）

2020-08-12 15:24:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲《金融評論》（Financial Review）11日報導，一份提供給澳洲政府的報告披露，由北京提供資金、中國電訊設備製造商華為受委託為巴布亞紐幾內亞建立的莫爾茲比港國家數據中心（The Port Moresby data centre），被發現有重大的網路安全漏洞，可讓北京幾乎可以取得每條資料而不被發現。

輿論認為，這是10多年來「五眼聯盟」和西方國家對華為涉間諜活動的嚴厲指控後，第一份能證明華為參與北京網路間諜活動的報告。

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這份65頁的報告指出，華為在該資料中心安裝了加密軟體相當脆弱，用於加密的演算法被「公開破解」了兩年後，還安裝在莫爾茲比港資料中心。

另外，華為還在該資料中心使用了很快過期的防火牆，該防火牆在該中心開始運營的兩年前，即2016年就達到了「使用壽命」。而這樣的設置對於一個旨在存儲整個巴布亞紐幾內亞政府資料檔案的中心，顯然是不夠的。該報告也指出，資料中心的布局與預期的設計不符，從而加大了主要的安全漏洞。

《自由亞洲電台》引述澳洲莫納什大學中國問題學者凱大熊（Kevin Carrico）指出，此次的報告是指證華為涉及中共間諜活動的一份百分之百鐵證。他指出，華為故意的裝一些過期的防火牆，很爛的一些安全的軟體，就是為了資料中心受到中共的監視。

據悉，當時巴布亞紐幾內亞當局不顧澳洲、日本和美國的反對，堅持讓華為建立這個數據中心，還說「無論澳洲和美國在網路安全方面有什麼觀點，就華為和北京而言，只有那些大國才需要擔心，巴布亞紐幾內亞沒有敵人。」

據報導，目前該數據中心幾乎無法繼續運營。這份報告指出，該中心必須全面重建。澳洲已拒絕提供升級該中心的資金。

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