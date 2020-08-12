為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本群馬、埼玉飆逾40度！ 全國5人活活熱死 東京發布中暑警報

    日本天氣熱到爆，目前已累積5死1240人中暑。圖為東京女子持攜帶式電風扇消暑。（美聯社）

    日本天氣熱到爆，目前已累積5死1240人中暑。圖為東京女子持攜帶式電風扇消暑。（美聯社）

    2020-08-12 14:52:01

    〔即時新聞／綜合報導〕日本近日天氣異常炎熱，群馬縣、埼玉縣更是出現40度以上的高溫，目前日本境內各地已累計5人熱死、1240人中暑送醫。日本氣象廳表示，今（12日）的中暑風險仍然相當高，東京都、千葉縣等1都7縣都已發布中暑警報。

    《讀賣新聞》報導，埼玉縣政府今（12日）表示，埼玉市1名68歲老翁，昨（11日）下午4時15分許被鄰居發現倒臥在住家附近的草地上，當下無呼吸心跳緊急送醫，但仍然於45分鐘後不治。

    同縣行田市78歲老嫗，11日晚間9時15分被女兒發現倒臥在房間內，當時室內並沒有開空調，雖經救護車送往醫院，還是在30分鐘後死亡。埼玉縣昨在鳩山町測出40.2度高溫，埼玉市也達38.7度。

    《讀賣新聞》收集的數據顯示，日本全國已有1240人中暑送醫，除了埼玉縣之外其他地區也傳出熱死案例，例如神奈川縣小田原市11日創下今年最高的35.5度，1名73歲的男性被發現倒斃在沒開空調的住處內。

    此外，新潟縣阿賀野市11日下午1時許，1名8旬男子倒臥在田地裡失去意識，送醫後宣告不治；福島縣廣野町8旬男子倒在住處外面被發現，最後在醫院回天乏術。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    燒滾滾 日本群馬縣伊勢崎市飆破40度
    2020-08-11 14:37

    燒滾滾 日本群馬縣伊勢崎市飆破40度
    熱到受不了 新北7月疑中暑送醫41人
    2020-07-23 14:30

    熱到受不了 新北7月疑中暑送醫41人
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    疑中暑熱衰竭 熊貓外送員突倒地送醫恢復呼吸心跳
    2020-07-17 15:43

    疑中暑熱衰竭 熊貓外送員突倒地送醫恢復呼吸心跳
    天氣熱爆！台東老農中暑側臥水田 滿臉泥漿送醫不治
    2020-07-15 18:45

    天氣熱爆！台東老農中暑側臥水田 滿臉泥漿送醫不治
    索取「動態秘笈」

    索取「動態秘笈」
    國際今日熱門
    2020-08-11 16:20

    好衰！美國男子健行下山 巨石滾落撞重傷

    2020-08-11 15:24

    武漢肺炎》中國再添44例確診 本土13例全集中新疆

    2020-08-11 15:25

    軍情動態》俄羅斯警告：彈道飛彈攻擊一律視為核攻擊 並使用核武報復

    2020-08-11 16:27

    中國玩家舉報台灣遊戲「辱華」 反遭Steam「送中」網友笑翻

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播