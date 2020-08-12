日本群馬、埼玉飆逾40度！ 全國5人活活熱死 東京發布中暑警報

日本天氣熱到爆，目前已累積5死1240人中暑。圖為東京女子持攜帶式電風扇消暑。（美聯社）

2020-08-12 14:52:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日天氣異常炎熱，群馬縣、埼玉縣更是出現40度以上的高溫，目前日本境內各地已累計5人熱死、1240人中暑送醫。日本氣象廳表示，今（12日）的中暑風險仍然相當高，東京都、千葉縣等1都7縣都已發布中暑警報。

據《讀賣新聞》報導，埼玉縣政府今（12日）表示，埼玉市1名68歲老翁，昨（11日）下午4時15分許被鄰居發現倒臥在住家附近的草地上，當下無呼吸心跳緊急送醫，但仍然於45分鐘後不治。

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同縣行田市78歲老嫗，11日晚間9時15分被女兒發現倒臥在房間內，當時室內並沒有開空調，雖經救護車送往醫院，還是在30分鐘後死亡。埼玉縣昨在鳩山町測出40.2度高溫，埼玉市也達38.7度。

《讀賣新聞》收集的數據顯示，日本全國已有1240人中暑送醫，除了埼玉縣之外其他地區也傳出熱死案例，例如神奈川縣小田原市11日創下今年最高的35.5度，1名73歲的男性被發現倒斃在沒開空調的住處內。

此外，新潟縣阿賀野市11日下午1時許，1名8旬男子倒臥在田地裡失去意識，送醫後宣告不治；福島縣廣野町8旬男子倒在住處外面被發現，最後在醫院回天乏術。

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