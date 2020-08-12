日Youtuber車站廁所外放A片為拍片 涉嫌違反「迷惑防制條例」送檢

日本一名26歲的Youtuber為拍片，日前偕1名友人在站內廁所前通道放置攝影機，並在廁所大聲播放A片，涉嫌違反東京都「迷惑防制條例」。圖為原宿站一景，與當事人無關。（彭博）

2020-08-12 15:35:26

〔即時新聞／綜合報導〕「Youtuber」風潮席捲全球，但要如何在這片紅海中殺出一片天，對想成為Youtuber的朋友而言，可謂一大難題；日本一名26歲的Youtuber為拍片，把腦筋動到東京JR原宿車站上，日前偕1名友人在站內廁所前通道放置攝影機，並在廁所大聲播放A片，欲錄下路過民眾聽見聲音的反應，遭站務員報警處理。事後，警方以2人涉嫌違反東京都「迷惑防制條例」，以書面方式移送檢察廳。

根據《NHK》引述警視廳說法，26歲的Youtuber為了拍片，在今年6月協同1名23歲餐廳工讀生至東京JR原宿站身障廁所內大聲播放A片，企圖拍下路過民眾聽見聲音的反應。兩人行為前後時長約5分鐘，經站務員通報後，警方隨即到場處理，該段影片因此未上傳至網路。

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兩人行為涉嫌違反都內的「迷惑（めいわく，困擾、麻煩之意）防制條例」，此案進入調查程序後，26歲Youtuber對所有嫌疑坦承不諱，表示「因為想增加影片播放數，所以半開玩笑地用這種方式錄影」。兩人現已遭警方以書面方式移送檢察廳。

事實上，此案並非日本首例Youtuber為錄影而造成的「迷惑行為」（めいわくこうい，意指令人困擾的行為）事件；東京都澀谷站在去年5月時，曾有Youtuber「為了拍攝吸引人的影片」，因此把上面有睡人的床搬到澀谷站前交叉口中間錄影，妨礙用路人通行，此事7名涉案人士也遭書面移送檢察廳。

除此之外，日本還曾發生有Youtuber故意在派出所前掉落裝有白色粉末的袋子、把貓扔進水裡等「迷惑行為」，遭到民眾檢舉。

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