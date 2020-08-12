黎智英被扣41小時後交保獲釋 傳部分財產遭凍結

壹傳媒創辦人黎智英（中）今天凌晨交保獲釋。（美聯）

2020-08-12 07:13:01

〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒創辦人黎智英遭以違香港國安法被扣41小時後，今天凌晨獲保釋離開旺角警署，其保釋條件是50萬港元（約190萬元台幣），不過，被傳出他的部分財產已遭凍結，並被爆《蘋果日報》慈善基金成為港警追查重點。

綜合港媒報導，從昨晚到今天凌晨陸續交保獲釋的有黎智英及2個子、壹傳媒高層等10人。黎智英由律師陪同步出警署時，受到大批傳媒及支持者包圍，場面一度混亂，不過在十分鐘後即駛離當地，返回何文田寓所休息。

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《星島日報》報導，黎智英被懷疑資助「我要攬炒」組織，跨12國遊說、籌款，以「光復香港」，目前已募款逾1300萬港元（約4914萬台幣），並指「金主」以迂迴手法，將多筆資金經多個國家，匯給該組織在港及海外帳戶，其中，有一筆款高達百萬港元，被指控可能涉及「黑金」。

據報導，警方正追查資金去向，調查焦點包括《蘋果日報》慈善基金，警方日前搜查香港壹傳媒大樓帶走的大批資料，就是《蘋果日報》慈善基金有關的文件和資料。

報導並指出，該基金現有9名董事，前天被捕人士中，就包括壹傳媒行政總裁兼《蘋果日報》社長張劍虹和壹傳媒財務總裁周達權，周達權也是基金創辦董事之一，另外，也有蘋果記者被列名調查。

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