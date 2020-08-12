為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    黎智英被扣41小時後交保獲釋 傳部分財產遭凍結

    壹傳媒創辦人黎智英（中）今天凌晨交保獲釋。（美聯）

    壹傳媒創辦人黎智英（中）今天凌晨交保獲釋。（美聯）

    2020-08-12 07:13:01

    〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒創辦人黎智英遭以違香港國安法被扣41小時後，今天凌晨獲保釋離開旺角警署，其保釋條件是50萬港元（約190萬元台幣），不過，被傳出他的部分財產已遭凍結，並被爆《蘋果日報》慈善基金成為港警追查重點。

    綜合港媒報導，從昨晚到今天凌晨陸續交保獲釋的有黎智英及2個子、壹傳媒高層等10人。黎智英由律師陪同步出警署時，受到大批傳媒及支持者包圍，場面一度混亂，不過在十分鐘後即駛離當地，返回何文田寓所休息。

    《星島日報》報導，黎智英被懷疑資助「我要攬炒」組織，跨12國遊說、籌款，以「光復香港」，目前已募款逾1300萬港元（約4914萬台幣），並指「金主」以迂迴手法，將多筆資金經多個國家，匯給該組織在港及海外帳戶，其中，有一筆款高達百萬港元，被指控可能涉及「黑金」。

    據報導，警方正追查資金去向，調查焦點包括《蘋果日報》慈善基金，警方日前搜查香港壹傳媒大樓帶走的大批資料，就是《蘋果日報》慈善基金有關的文件和資料。

    報導並指出，該基金現有9名董事，前天被捕人士中，就包括壹傳媒行政總裁兼《蘋果日報》社長張劍虹和壹傳媒財務總裁周達權，周達權也是基金創辦董事之一，另外，也有蘋果記者被列名調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港警扣押超過41小時 黎智英12日凌晨交保獲釋
    2020-08-12 06:02

    港警扣押超過41小時 黎智英12日凌晨交保獲釋
    社論》香港 黃昏過後夜幕低垂
    2020-08-12 05:30

    社論》香港 黃昏過後夜幕低垂
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    黎智英恐「被送中」 面臨無期徒刑
    2020-08-12 05:30

    黎智英恐「被送中」 面臨無期徒刑
    港貨輸美 9/25起改標「中國製造」
    2020-08-12 05:30

    港貨輸美 9/25起改標「中國製造」
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    國際今日熱門
    2020-08-11 09:01

    路透：全球武肺確診破2000萬 譚德塞促各國捐錢

    2020-08-11 07:55

    關注黎智英遭逮捕 龐皮歐再批中國無意改弦易轍

    2020-08-11 11:43

    回應中國制裁 川普：我們不應再談中國

    2020-08-11 08:06

    英itv指特約記者李宗澤在港被捕 要求當局給交代

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播