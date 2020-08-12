拜登副手人選出爐！ 亞非裔女參議員賀錦麗中選
〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨準總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）11日宣布，加州女參議員賀錦麗（Kamala Harris）將作為他的副手，賀錦麗也將成為美國首位亞非裔女性副總統候選人。
拜登11日在推特上表示，他很榮幸宣布選擇賀錦麗作為他的副手，稱讚賀錦麗是一名為小人物而戰的鬥士，且是美國最優秀的公職人員之一。拜登還說，當賀錦麗擔任加州檢察總長時，曾經與其已逝長子波伊（Beau Biden）密切合作，保護婦女和兒童，「我當時為他們驕傲，現在我很榮幸她能作為我的競選搭檔。」
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賀錦麗在推特上回應說，她很榮幸成為民主黨的副總統提名人，並稱拜登一生都在為美國人奮鬥，將能團結美國人民，建立一個實現美國人理想的國家。
《路透》報導，55歲的賀錦麗有牙買加非裔及印地安血統，曾經參加2020民主黨總統初選，且一開始就鎖定拜登作為攻擊目標，成功製造話題，聲勢一度飆漲，但因後繼無力而退出初選。
報導提到，由於種族歧視引起的社會動盪困擾著美國數月，拜登在選擇一名非裔女性作為競選搭檔，非常適合攻擊現任總統川普。拜登與賀錦麗將於12日在拜登的家鄉特拉華州威爾明頓共同亮相。
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I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.— Joe Biden （@JoeBiden） August 11, 2020
.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.— Kamala Harris （@KamalaHarris） August 11, 2020
I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.