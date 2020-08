拜登副手人選出爐！ 亞非裔女參議員賀錦麗中選

2020-08-12 06:48:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨準總統候選人、前副總統拜登(Joe Biden)11日宣布,加州女參議員賀錦麗(Kamala Harris)將作為他的副手,賀錦麗也將成為美國首位亞非裔女性副總統候選人。

拜登11日在推特上表示,他很榮幸宣布選擇賀錦麗作為他的副手,稱讚賀錦麗是一名為小人物而戰的鬥士,且是美國最優秀的公職人員之一。拜登還說,當賀錦麗擔任加州檢察總長時,曾經與其已逝長子波伊(Beau Biden)密切合作,保護婦女和兒童,「我當時為他們驕傲,現在我很榮幸她能作為我的競選搭檔。」

賀錦麗在推特上回應說,她很榮幸成為民主黨的副總統提名人,並稱拜登一生都在為美國人奮鬥,將能團結美國人民,建立一個實現美國人理想的國家。

《路透》報導,55歲的賀錦麗有牙買加非裔及印地安血統,曾經參加2020民主黨總統初選,且一開始就鎖定拜登作為攻擊目標,成功製造話題,聲勢一度飆漲,但因後繼無力而退出初選。

報導提到,由於種族歧視引起的社會動盪困擾著美國數月,拜登在選擇一名非裔女性作為競選搭檔,非常適合攻擊現任總統川普。拜登與賀錦麗將於12日在拜登的家鄉特拉華州威爾明頓共同亮相。

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.