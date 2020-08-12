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    首頁　>　國際

    黎智英凌晨獲釋 被指勾結外國勢力

    2020-08-12 01:35:02

    〔中央社〕香港壹傳媒集團創辦人黎智英三父子及壹傳媒4名高層因為涉嫌違反港區維護國家安全法等罪名，10日先後被警方拘捕，黎智英今天凌晨獲釋。

    警方10日早上拘捕黎智英等人，指他們涉嫌干犯「勾結外國或境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」；警員其後帶同黎智英等人回到壹傳媒辦公大樓進行調查，又帶同黎智英到西貢，搜查他的遊艇。

    11日晚間，黎智英的次子黎耀恩和長子黎見恩先後獲准交保外出，壹傳媒行政總裁張劍虹晚上也同時獲釋。

    今天凌晨零時20分左右，黎智英也獲准交保外出，離開九龍旺角警署。據報導，黎智英以港幣50萬元交保外出。

    黎智英步出警署時高舉雙手，期間被大批記者包圍，情況有點混亂，他其後乘車離開。

    黎智英步出警署期間，一批市民在警署外高叫「撐蘋果，撐到底」，以示支持黎智英。

    除了黎智英三父子和壹傳媒4名高層外，警方10日也逮捕了前香港眾志常委周庭、「我要攬炒」團隊成員李宇軒及前學民思潮成員李宗澤，3人同被指涉嫌「勾結外國或境外勢力危害國家安全」。

    周庭於11日晚間10時許獲准交保外出，她向媒體說，保釋金高達20萬元，旅遊證件也被沒收；她形容這是「政治拘捕」。（編輯：陳政一）

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