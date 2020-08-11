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    日本兩大在野黨擬合併 執政黨：不構成威脅

    立民黨黨魁枝野幸男。（美聯社）

    立民黨黨魁枝野幸男。（美聯社）

    2020-08-11 23:59:00

    〔中央社〕日本兩大在野黨立憲民主黨（立民黨）與國民民主黨（國民黨）考慮合併組新政黨，但國民黨黨魁玉木雄一郎今天表示，國民黨「分黨」，與立民黨併成新黨，但他不加入新黨。

    日本放送協會（NHK）報導，有關立民黨與國民黨合併協商，到目前為止，有關合併後要組織新黨的黨名決定方式，立民黨已讓步，同意以投票決定。此外，兩黨幹事長（黨秘書長）等將擬定新黨的黨綱等。

    立民黨黨魁枝野幸男今天在黨部會議上表示，他接獲報告得知，黨的幹事長與政務調查會長之間對於新政黨黨綱等方案已達成共識，他期待能儘速辦理兩黨合併手續。

    玉木今天在國民黨臨時黨幹部會議結束後，召開記者會說明表示，今天也是一樣，黨內有人說應兩黨合併；有人說不應兩黨合併，所以結論就是唯有「分黨」。

    玉木說：「我是率領國民民主黨這艘船的船長，我不參加新黨，將留在黨內，與同僚議員等共同行動。」

    玉木表示，有關消費稅減稅等國民黨的基本政策，未能與立民黨達成共識。他主張政黨的基本骨幹就是理念與政策要一致，為何要組黨、想做什麼才結黨，這些都應說清楚講明白，對於兩黨未有共識，倍感遺憾。

    他表示，快的話，下週將召開國民黨的參眾議院議員大會，如果獲得同意，就開始辦理分黨手續，辦妥後就著手進行與併入新黨的手續。

    有立民黨幹部對NHK表示，確實國民黨當中有一定人數的國會議員與立民黨不和，如果勉強在一起只會讓情況更混亂而已。希望能組成強力的體制在下次選舉發揮戰力。

    執政黨自民黨一位幹部對NHK表示，這兩個在野黨合併難以形成政局的「颱風眼」，對自民黨而言，並不會構成威脅。

    有一位曾擔任過閣僚的自民黨籍人士表示，在野黨至今已多次分分合合，不認為這次的合併會提升人民的期待。但面對下次眾議院選舉，在研擬候選人的策略上，對執政黨來說，將是一場硬仗，因此仍需關注。

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