尼日8人慘死後 瓜地馬拉也傳法籍NGO成員遇害

今天（8月11日）又傳出法國非政府組織「無國界農藝師與獸醫」的瓜地馬拉業務負責人貝諾瓦·馬力亞（見圖）在昨天（10日）遭到槍殺，兇手犯案動機不明。（圖擷取自無國界農藝師與獸醫）

2020-08-11 23:49:09

〔即時新聞／綜合報導〕尼日昨天（8月10日）發生8名人道工作者遭殺害的慘案，其中除了2名尼日人，另6名是法國人，今天又傳出瓜地馬拉也有位法籍的非政府組織（NGO）負責人昨天（10日）遭槍殺，兇手犯案動機不明。

根據《法新社》報導，這位死者是法國非政府組織「無國界農藝師與獸醫」（Agronomes et Veterinaires Sans Frontieres）的瓜地馬拉業務負責人貝諾瓦·馬力亞（Benoit Maria），他駕駛小貨車，行經在距離首府瓜地馬拉城西北方85公里處的聖安東尼奧伊洛特南戈（San Antonio Ilotenango）附近路上，遭開槍打死。

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國際組織「保護人權維護者」（UDEFEGUA）瓜地馬拉小組表示，馬力亞已在瓜地馬拉生活20多年，幫助當地人改善農業技術；他們譴責殺害馬力亞的兇手，呼籲當局進行公開調查。

法國駐瓜地馬拉大使館也發聲明，表示馬力亞的死亡「讓人沮喪」，他在法國大使館廣為人知，致力於改善瓜地馬拉西部的弱勢族群生活；聲明強調，目前大使館正在與瓜地馬拉政府聯繫，確保這一起案件能迅速交付司法處理。

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