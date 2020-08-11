美退WHO擬設新組織邀台討論 日網友：算我們一份！

針對美國退出WHO可能會創立新組織，美國衛生部長阿札爾表示會另尋其他適合方式，並與台灣討論參與意願。（記者朱沛雄攝）

2020-08-11 20:50:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前決定退出世界衛生組織（WHO），表示不排除創立新組織取代世衛，而美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日抵台，10日下午率代表團出席「AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」時表示未來會尋求其他適合的方式與台灣討論參與意願。對此，不少日本網友得知此事後紛紛表示認同，還有人表示「算日本一份」！

美國衛生部長訪台一事引起高度關注，針對美國可能將設立新組織取代現在的世衛，台灣是否有機會加入？阿札爾表示，川普要退出世衛，主要是因為世衛沒有意願也沒有能力改革，無法確保會員國有公正、透明的行為。預計退出之後會另尋其他適合方式，與其他國家合作，且像過去一樣經由全球衛生安全議程、衛生安全倡議的機制來進行，也會與台灣討論參與意願。

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相關新聞在日本Yahoo刊登後，也引起日本網友熱議，紛紛表示「讓我們五眼聯盟、G7成員國、台灣和台灣的邦交國一起組建一個新組織吧！總部就設在台北！」、「最好趕快再建立一個新組織，世衛已經沒救了」、「以防疫成績來說，問台灣是對的」、「對中國言聽計從的世衛毫無作用了，聯合國也沒有好好發揮功能，不如日、美、台、英、澳等國趁這個機會籌組『新聯合國』吧」！

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