為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美退WHO擬設新組織邀台討論 日網友：算我們一份！

    針對美國退出WHO可能會創立新組織，美國衛生部長阿札爾表示會另尋其他適合方式，並與台灣討論參與意願。（記者朱沛雄攝）

    針對美國退出WHO可能會創立新組織，美國衛生部長阿札爾表示會另尋其他適合方式，並與台灣討論參與意願。（記者朱沛雄攝）

    2020-08-11 20:50:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前決定退出世界衛生組織（WHO），表示不排除創立新組織取代世衛，而美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日抵台，10日下午率代表團出席「AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」時表示未來會尋求其他適合的方式與台灣討論參與意願。對此，不少日本網友得知此事後紛紛表示認同，還有人表示「算日本一份」！

    美國衛生部長訪台一事引起高度關注，針對美國可能將設立新組織取代現在的世衛，台灣是否有機會加入？阿札爾表示，川普要退出世衛，主要是因為世衛沒有意願也沒有能力改革，無法確保會員國有公正、透明的行為。預計退出之後會另尋其他適合方式，與其他國家合作，且像過去一樣經由全球衛生安全議程、衛生安全倡議的機制來進行，也會與台灣討論參與意願。

    相關新聞在日本Yahoo刊登後，也引起日本網友熱議，紛紛表示「讓我們五眼聯盟、G7成員國、台灣和台灣的邦交國一起組建一個新組織吧！總部就設在台北！」、「最好趕快再建立一個新組織，世衛已經沒救了」、「以防疫成績來說，問台灣是對的」、「對中國言聽計從的世衛毫無作用了，聯合國也沒有好好發揮功能，不如日、美、台、英、澳等國趁這個機會籌組『新聯合國』吧」！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿札爾訪台 日外務省官員稱日本會用現有方式支持台灣
    2020-08-11 09:00

    阿札爾訪台 日外務省官員稱日本會用現有方式支持台灣
    日媒爆阿札爾與蔡英文討論組「新WHO」 總統府回應了
    2020-08-10 06:26

    日媒爆阿札爾與蔡英文討論組「新WHO」 總統府回應了
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    美日專機同框！網友超感動 王定宇：台灣外交重大突破
    2020-08-09 20:32

    美日專機同框！網友超感動 王定宇：台灣外交重大突破
    挺台參與WHA 日台交協天天貼文聲援
    2020-05-13 05:30

    挺台參與WHA 日台交協天天貼文聲援
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    國際今日熱門
    2020-08-10 21:49

    南韓與德國今外長戰略對話 可能討論能否參加G7

    2020-08-10 21:03

    質疑白俄總統大選作票！民眾上街抗議遭鎮壓 數千人被逮

    2020-08-10 21:21

    23歲戰友李宗澤也被捕！ 黃之鋒：我只有留守抵抗的路

    2020-08-10 22:04

    打臉？港今支持中國制裁美方 中聯辦曾笑：制裁只是鬧劇

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播