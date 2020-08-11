穀神星地底可能暗藏海洋 科學家發現明顯證據

科學家發現穀神星表面有類似鹽分的物質（紅色處）存在。（路透）

2020-08-11 23:27:22

〔即時新聞／綜合報導〕科學家最近根據NASA的黎明號探測器（Dawn）所回傳影像資料，發現了一項令人振奮的消息：矮行星穀神星（Ceres）的地底下極有可能有海洋的存在。

綜合外媒報導，一個由美國與歐洲科學家組成的研究團隊，在觀測穀神星上擁有約2000萬年歷史的歐卡托隕石坑（Occator）時，發現隕石坑上有明亮的沉積物體；科學家們認為，這很有可能是液體在逐漸滲入地面時，有部分的液體蒸發而留下了類似鹽分的物質，而這也暗示了該處的地底下應該有片海洋。

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義大利國家天文物理研究所（INAF）的桑克蒂斯（Maria Cristina De Sanctis）表示，這是穀神星過去有海水的明顯證據，就生物學的角度而言，這些礦物質對於生命的誕生是不可或缺的。

穀神星星體由岩石和冰組成，是在火星和木星軌道之間的主小行星帶中最亮的天體。它的直徑大約是945公里（地球直徑為1萬2742公里，約為地球的1/13），為海王星軌道上體積最大的小行星。

科學家們認為，儘管穀神星地底下那片海洋可能是一個條件比較苛刻的環境，但由於該海洋的存在，或許穀神星的其他地方會有更適合生命誕生的環境，也存在著未來讓人類移民的可能。

該研究目前已上傳至《天文宇宙》期刊（Nature Astronomy）。

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