近100％支持反制美國？ 趙立堅曬中國民調：建議美方看一看

中國官媒《環球時報》線上「中美關係調查問卷」顯示，有97％中國網民支持反制美國；對此，中國外交部發言人趙立堅（見圖）今天洋洋得意指稱，「建議美方也應該去看一看」。（法新社資料照）

2020-08-11 19:47:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《環球時報》昨（10）日進行線上「中美關係調查問卷」，結果顯示有98％中國網民認為「美國挑撥中國人民與中共關係」，而支持反制美國的比例也高達97％；對此，中國外交部發言人趙立堅今（11）日洋洋得意指稱，「建議美方也應該去看一看」。

綜合媒體報導，《環時》10日透過網路問卷對當前的「美中關係」進行民意調查，在「美方集中火力攻擊中國共產黨，目的是什麼？」一題中，認同是「挑撥中國人民與中國共產黨的關係，破壞中國團結」及「有利於開展對華新冷戰的動員，給美國對中國的打壓貼上『反攻』的意識形態標籤」的人數，比例高達98％。

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在「你是否支持國家採取反制措施回擊美方的挑釁」一題中，有97％中國網民選擇「堅決支持，這涉及到國家尊嚴及根本利益」和「支持，相信國家能把握好反擊挑釁和繼續對外開放的分寸」。

中國外交部發言人趙立堅今天主持例行記者會上，先是誇讚《環球時報》，「你們做的民調很好」，他也注意到這個民調結果，接著神氣地說，「我建議美方也應該去看一看」。

趙立堅還說：「請美方一些人要看清楚了，中國人民對他們破壞中美關係，製造分裂對抗的險惡用心，看得是清清楚楚，美國這些人的倒行逆施，只會讓中國人民更加團結，愛國之心更加堅定。」

在《環時》民調的「你是否支持國家採取反制措施回擊美方的挑釁」一題中，有97％中國網民選擇「堅決支持，這涉及到國家尊嚴及根本利益」和「支持，相信國家能把握好反擊挑釁和繼續對外開放的分寸」。（圖擷取自微博」

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