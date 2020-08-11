今日香港如昔日台灣！袁嘉蔚：審判「他們」就是審判新聞自由

壹傳媒創辦人黎智英被港府控以違反港版國安法拘捕。對此，前「香港眾志」副主席袁嘉蔚引述《自由時代》創辦人、人權鬥士鄭南榕（見圖）生前所言，「審判我就是審判新聞自由！」直言過去法治的香港已徹底淪喪為極權社會，宛如40年前被黨國禁錮人民思想自由的台灣。（鄭南榕基金會授權提供）

2020-08-11 21:50:11

〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒創辦人黎智英昨（10）日被港府控以違反港版國安法，而香港壹傳媒總部大樓也被近200名警察大舉突襲，在未有搜索證下強行進入搜索。對此，現任香港區議員、前「香港眾志」副主席袁嘉蔚表示，如今黎智英被拘捕，如同《自由時代》創辦人、人權鬥士鄭南榕生前所言，「審判我就是審判新聞自由！」意味著過去法治的香港已徹底淪喪為極權社會，宛如40年前被黨國禁錮人民思想自由的台灣。

袁嘉蔚10日在臉書發文指出，鄭南榕在1986年為捍衛台灣人「100％的言論自由」，衝撞黨國體制，因而被當局未審先判8個月的刑期，當時他從容向國民黨說，「審判我就是審判新聞自由！」

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袁嘉蔚比對今日香港與昔日台灣，指出黎智英被港府拘捕一事，象徵了現今的香港在過去所奠定的民主法治與新聞自由，徹底淪喪，如同倒退到40年前仍受黨國禁錮的台灣，香港徹底淪為極權社會。

而鄭南榕為捍衛他的理念，誓言「國民黨抓不到我的人，只能抓到我的屍體」，並自囚於他總編輯的辦公室長達71天，最終在1989年4月7日，在警方強行攻堅闖入雜誌社之下，鄭南榕為捍衛台灣人支持台獨的言論自由，燃起熾烈火焰，自焚殉道。

「他的犧牲，最終成為台灣民眾決心推動民主改革的動力。」袁嘉蔚指出，「『100％言論自由』的理念，從此影響千萬後繼者，促成台灣發展為保障言論自由的民主社會。」

「政權以惡法拘捕一個人，封禁一間報館（報社），」袁嘉蔚誓言，「但他們不能摧毀一個理念，更不能殺死每一個嚮往自由的人。」

鄭南榕在國民黨實施戒嚴時期，創辦黨外雜誌《自由時代》系列週刊，揭露許多當時不能說的政治黑幕，也因此雜誌社時常被警察搜查，《自由時代》更創下被查禁和停刊次數最多的記錄。

鄭南榕除了創辦黨外雜誌，也致力於投身黨外運動，於1986年發起「519綠色行動」抗議台灣戒嚴37週年；1987年發起「為化解仇恨而走」二二八和平遊行，平反二二八是「化解仇恨的和平日」，而「警棍遮不住歷史真相」；以及倡議台灣主體性的「新國家運動」。

壹傳媒創辦人黎智英（右二）昨（10）日被港府控以違反港版國安法，而香港壹傳媒總部大樓也被近200名警察大舉突擊，在未有搜索證下強行進入搜索。（美聯社）

鄭南榕（左二）除了創辦黨外雜誌，也致力於投身黨外運動，在1987年發起「為化解仇恨而走」二二八和平遊行，平反二二八是「化解仇恨的和平日」，主張「警棍遮不住歷史真相」（鄭南榕基金會提供）

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