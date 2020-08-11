關係生變？ 美駐華使館社群帳號徽章 去除「中國」兩字

美國駐華使館的推特與微博均以撤下中國兩字，目前僅為「美國駐華大使館 北京」。（圖截取自美國駐華使館推特）

2020-08-11 20:33:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐華使館的微博與推特帳號大頭貼字樣原本均為「美國駐華大使館 北京．中國」，但據推特（Twitter）網友爆料，駐華使館於8月10日將頭貼上的「中國」兩字去除，變成了「美國駐華大使館 北京」，有媒體認為此不尋常的舉動也許暗示未來中美在外交方面會發生鉅變。

根據《GNEWS》報導，美國駐華使館曾於去年6月10日，為慶祝中美雙方建交40週年，上傳了一張「美中建交40週年」圖作為頭貼。而後於該年年末上傳了含有「美國駐華大使館 北京．中國」字樣的頭貼；但時過境遷，兩國關係因為貿易戰、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、香港國安法、雙方互相驅逐記者、美國封殺華為、抖音等事件降至冰點，駐華使館也於昨日（10日）撤下中國2字。

《GNEWS》大膽推測，這有可能意謂美方不再認為北京當局代表中國，而或許美國的下一步更會宣告成立「美國駐華大使館 台北」。

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