為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    關係生變？ 美駐華使館社群帳號徽章 去除「中國」兩字

    美國駐華使館的推特與微博均以撤下中國兩字，目前僅為「美國駐華大使館 北京」。（圖截取自美國駐華使館推特）

    美國駐華使館的推特與微博均以撤下中國兩字，目前僅為「美國駐華大使館 北京」。（圖截取自美國駐華使館推特）

    2020-08-11 20:33:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國駐華使館的微博與推特帳號大頭貼字樣原本均為「美國駐華大使館 北京．中國」，但據推特（Twitter）網友爆料，駐華使館於8月10日將頭貼上的「中國」兩字去除，變成了「美國駐華大使館 北京」，有媒體認為此不尋常的舉動也許暗示未來中美在外交方面會發生鉅變。

    根據《GNEWS》報導，美國駐華使館曾於去年6月10日，為慶祝中美雙方建交40週年，上傳了一張「美中建交40週年」圖作為頭貼。而後於該年年末上傳了含有「美國駐華大使館 北京．中國」字樣的頭貼；但時過境遷，兩國關係因為貿易戰、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、香港國安法、雙方互相驅逐記者、美國封殺華為、抖音等事件降至冰點，駐華使館也於昨日（10日）撤下中國2字。

    《GNEWS》大膽推測，這有可能意謂美方不再認為北京當局代表中國，而或許美國的下一步更會宣告成立「美國駐華大使館 台北」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    籲美國加強與台灣關係 中國前外交官：不能再對中共綏靖
    2020-08-09 00:33

    籲美國加強與台灣關係 中國前外交官：不能再對中共綏靖
    美衛生部長將訪台！紐時：美中關係恐陷最低點
    2020-08-06 11:54

    美衛生部長將訪台！紐時：美中關係恐陷最低點
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    澳總理︰美中戰爭 不再不可想像
    2020-08-06 05:30

    澳總理︰美中戰爭 不再不可想像
    美要求中國關閉休士頓總領事館 美參議員推文：台灣有領事館了
    2020-07-24 13:37

    美要求中國關閉休士頓總領事館 美參議員推文：台灣有領事館了
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    美對中手段越來越強硬 美媒：中國已意識到美國決心拚到底
    2020-07-16 00:34

    美對中手段越來越強硬 美媒：中國已意識到美國決心拚到底
    國際今日熱門
    2020-08-10 21:49

    南韓與德國今外長戰略對話 可能討論能否參加G7

    2020-08-10 21:21

    23歲戰友李宗澤也被捕！ 黃之鋒：我只有留守抵抗的路

    2020-08-10 22:04

    打臉？港今支持中國制裁美方 中聯辦曾笑：制裁只是鬧劇

    2020-08-10 21:30

    武漢肺炎》美國兒少病例不斷攀升 半個月逾9.7萬人染疫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播