武漢肺炎》日本人戴口罩竟與防疫無關？ 調查：因為大家都戴

日本有大學團隊調查發現，日本人戴口罩的動機與防疫幾乎無關，而是因為「大家都戴」。（美聯社）

2020-08-11 18:46:29

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行，各地民眾紛紛戴上口罩防疫，但日本有大學團隊調查發現，日本人戴口罩的動機與防疫幾乎無關，而是因為「大家都戴」。

《共同社》報導，同志社大學社會心理學教授中谷內一也等人的團隊在日本病例持續增多的3月下旬選出年齡、居住地等方面構成日本縮略圖的1000人，對戴口罩的理由和頻率進行網絡問卷調查。研究結果刊登在瑞士心理學專業雜誌《心理學前沿》。

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研究發現，從顯示「一旦感染就症狀嚴重」、「能採取的對策實施一下」等理由分別在多大程度上影響戴口罩頻率的標準偏回歸係數這一指標（最高為1）計算結果來看，遙遙領先的是「因為他人都戴」0.44。

其次是「緩解不安」0.16，「防止自己感染」和被視為原本效果的「防止他人感染」都接近0，顯示日本人戴口罩的動機幾乎與這2個理由不存在關聯性。

戴日罩作為禮儀已經滲透日本社會，中谷內認為，要敦促人們採取理想的行動，形成像戴口罩這樣「大家都在做」這一同步的心理很有效。

不過他也說，「一旦過度就會形成受拘束的監督社會」，應用方面應該慎重行事。

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