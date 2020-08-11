為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》日本人戴口罩竟與防疫無關？ 調查：因為大家都戴

    日本有大學團隊調查發現，日本人戴口罩的動機與防疫幾乎無關，而是因為「大家都戴」。（美聯社）

    日本有大學團隊調查發現，日本人戴口罩的動機與防疫幾乎無關，而是因為「大家都戴」。（美聯社）

    2020-08-11 18:46:29

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行，各地民眾紛紛戴上口罩防疫，但日本有大學團隊調查發現，日本人戴口罩的動機與防疫幾乎無關，而是因為「大家都戴」。

    《共同社》報導，同志社大學社會心理學教授中谷內一也等人的團隊在日本病例持續增多的3月下旬選出年齡、居住地等方面構成日本縮略圖的1000人，對戴口罩的理由和頻率進行網絡問卷調查。研究結果刊登在瑞士心理學專業雜誌《心理學前沿》。

    研究發現，從顯示「一旦感染就症狀嚴重」、「能採取的對策實施一下」等理由分別在多大程度上影響戴口罩頻率的標準偏回歸係數這一指標（最高為1）計算結果來看，遙遙領先的是「因為他人都戴」0.44。

    其次是「緩解不安」0.16，「防止自己感染」和被視為原本效果的「防止他人感染」都接近0，顯示日本人戴口罩的動機幾乎與這2個理由不存在關聯性。

    戴日罩作為禮儀已經滲透日本社會，中谷內認為，要敦促人們採取理想的行動，形成像戴口罩這樣「大家都在做」這一同步的心理很有效。

    不過他也說，「一旦過度就會形成受拘束的監督社會」，應用方面應該慎重行事。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》累計逾5萬例確診 日本疫情散播加速
    2020-08-10 22:44

    武漢肺炎》累計逾5萬例確診 日本疫情散播加速
    日怪咖黨魁發起不戴口罩群聚 網轟：生化恐怖份子
    2020-08-10 10:20

    日怪咖黨魁發起不戴口罩群聚 網轟：生化恐怖份子
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    疫情衝擊 日本性服務業「戴口罩接客」
    2020-04-14 06:03

    疫情衝擊 日本性服務業「戴口罩接客」
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    國際今日熱門
    2020-08-10 21:49

    南韓與德國今外長戰略對話 可能討論能否參加G7

    2020-08-10 20:48

    成群跟監男子消失 周庭憂：要繼續守望相助

    2020-08-10 19:56

    南韓擬援助北韓洪災 文在寅被網友罵爆

    2020-08-10 20:05

    武漢肺炎》不擔心二波疫情？ 強森：英國9月全面開學！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播